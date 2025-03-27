«Корус Консалтинг» расширил функциональные возможности HRM-платформы K-Team

ГК «Корус Консалтинг» представила новый релиз HRM-платформы K-Team на базе «1С-Битрикс24». На платформе появились конструктор главной страницы, который позволяет настраивать рабочее пространство, умный чат-бот Buddy, модуль «Обучение», а также функция «брендирование системы в один клик». Все обновления доступны в мобильной и десктопной версиях. Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

K-Team — это модульное all-in-one решение на базе «1С-Битрикс24» от ГК «Корус Консалтинг» для корпоративных коммуникаций, взаимодействия команды и управления талантами. K-Team HRM включает все ключевые модули для работы с персоналом в едином информационном пространстве: корпоративный портал, личный кабинет сотрудника, адаптацию, геймификацию (корпоративная валюта и магазин призов), управление по целям и KPI, обучение, базу знаний и др.

В конце 2024 г. в K-Team появился конструктор главной страницы, которого нет в других HRM-системах. Теперь каждый сотрудник может настраивать рабочее пространство под себя: добавлять, перемещать и изменять виджеты – «Баннер», «Новости», «Быстрые ссылки», «Новые сотрудники», «Дни рождения», «Лучшие сотрудники» и «График отпусков». Главная страница стала персонализированной: можно выбрать нужный размер, представление и функциональность каждого блока. Конструктор позволяет без помощи ИТ-специалистов создать собственный интерфейс.

«В новом релизе мы обновили дизайн системы и UI дополнительных модулей. Платформа стала еще удобнее благодаря современному интерфейсу, адаптивности под мобильные устройства и планшеты. В решении есть множество тонких настроек, а открытый исходный код позволяет легко дорабатывать систему под задачи бизнеса, сохраняя высокий уровень безопасности и независимость от вендора. Это важно, ведь каждая компания требует индивидуального подхода», – сказала Кристина Полазина, Product Owner HRM-платформы K-Team от ГК «Корус Консалтинг».

В начале 2025 г. в K-Team HRM появился умный чат-бот Buddy. Все данные, которые администраторы платформы внесли в систему, автоматически появляются и в боте. Общаться с ним сотрудники могут напрямую через корпоративный портал и в Telegram. Buddy помогает сотрудникам быстрее адаптироваться в компании, а также оперативно получать важную информацию и напоминания о предстоящих задачах, опросах и корпоративных мероприятиях.

В основе развития K-Team HRM заложена концепция дизайн-системы – единые принципы и стандарты оформления интерфейса, позволяющие создавать модули, которые выглядят и работают согласованно. В K-Team HRM можно сделать брендирование в один клик – настроить цветовую схему и отдельные элементы из публичной части портала. Это удобнее и быстрее, чем менять цвета на уровне разработки, а увидеть результат можно с помощью предпросмотра.

В январе 2025 г. в HRM появился модуль «Обучение», который позволяет формировать свои курсы, загружать файлы в формате SCORM, назначать программы обучения конкретным сотрудникам или группам, проводить тестирования и собирать аналитику по каждому этапу обучения.

Еще одно обновление – готовый контент, адаптированный под разные отрасли: производство, ИТ, логистику, ритейл и строительство. Администратор может использовать готовые шаблоны для создания новостей, продуманные сценарии адаптации новичков, грамотные цели и KPI для сотрудников и популярные опросы – все это уже встроено в систему.

В модуле «Магазин призов и внутренняя валюта» K-Team HRM появилась «Копилка ценностей» – функциональность, благодаря которой сотрудники могут дарить виртуальные монеты друг другу в знак благодарности за достижения.

Весной 2025 г. появятся новые обновления: готовые курсы в модуле «Обучение», «дерево целей» в модуле «Управление по целям и KPI», календарь мероприятий, улучшенная база знаний и др.

«K-Team HRM – это платформа, которая развивается вместе с клиентами. Каждый месяц мы делаем продукт еще лучше – внедряем новую функциональность, проверенную рынком и экспертами. Все возможности системы, объединенные в едином информационном пространстве, помогают командам работать слаженно, упрощают HR-процессы и делают корпоративную жизнь сотрудников интереснее, а работу – эффективнее», – отметила Кристина Полазина.