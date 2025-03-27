Китайский ИИ DeepSeek обошел ChatGPT по популярности в России и стремительно растет в Белоруссии

Китайская нейросеть DeepSeek привлекла свыше 1,3 млн активных пользователей в России, что на 15% превышает показатели ChatGPT в январе 2025 г. Об этом свидетельствует статистика посещаемости официального сайта сервиса, которая фиксирует более 738 тыс. уникальных посетителей из России всего за одну неделю. Об этом CNews сообщили представители HostFly.by.

В Белоруссии число активных пользователей китайской разработки уже достигло 80 тыс. человек в неделю, и эта цифра продолжает расти. Эксперты связывают такую динамику с техническими преимуществами китайских систем, более эффективной работой с кириллическим контентом и отсутствием региональных ограничений.

«Мы наблюдаем формирование совершенно нового технологического тренда, который существенно меняет ландшафт рынка искусственного интеллекта в нашем регионе, — сказала Инна Саванович, директор по маркетингу белорусского хостинг-провайдера HostFly.by. — Доминирование западных разработок уже не выглядит таким однозначным. Китайские нейросети развиваются стремительными темпами и предлагают функционал, который во многих аспектах превосходит западные аналоги».

Анализ отзывов пользователей в профильных сообществах показывает, что россияне и белорусы отмечают более высокую точность генерации специализированного контента и лучшее понимание культурного контекста у китайских разработок. Также значительным преимуществом является возможность обработки больших объемов текста — до 200 тыс. токенов против 16-32 тыс. у западных аналогов.

«Китайские разработки в сфере ИИ создавались с учетом иных принципов работы с большими объемами данных, — отметила Елена Ашарапова, эксперт по нейросетям и AI-Director с сертификацией AI University. — Это объясняет, почему такие системы как DeepSeek способны предлагать более релевантные решения для определенных задач, особенно связанных с обработкой контента на русском языке».