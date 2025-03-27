Изогнутый ультра-широкоформатный Nitro XZ340CUJ0: соотношение сторон 21х9 и топовые показатели скорости

Российские ритейлеры начали продажи ультра-широкоформатного игрового монитора Nitro XZ340CUJ0. Изогнутый 34-дюймовый экран (21:9) усиливает эффект погружения в игры. Частота обновления до 120 Гц и отклик 1 мс обеспечивают плавное и точное отображение динамичных сцен, создавая новый уровень пользовательского опыта. Об этом CNews сообщили представители Acer.

Основные характеристики Nitro XZ340CUJ0: диагональ 34 дюйма; формат 21:9; тип матрицы IPS; разрешение WQHD (3440x1440); частота обновления —до 120 Гц; время отклика - 1 мс; пиковая яркость 250 кд/м²; поддержка — HDR10, AMD FreeSync.

Изогнутый ультра-широкоформатный Nitro XZ340CUJ0

Прочее: встроенные стереоколонки (2х2 Вт), разъем VESA 100x100.

Оптимальные параметры для гейминга

Модель Nitro XZ340CUJ0 – выдающееся решение для геймеров, изогнутый экран которого сочетает большую диагональ, широкий формат и современные динамические характеристики: частота обновления 120 Гц, время реакции пикселя 1 мс. IPS-матрица новинки обеспечивает показатели контрастности – статическая 3000 : 1, динамическая 100 000 000 : 1 – при яркости до 250 нит. Контраст изображения на реальных сценах расширен благодаря поддержке HDR10.

Изображение на дисплее отличается высокой детализацией: при разрешении 3440x1440 размер пикселей составляет 0,233 мм, а плотность их расположения – 110 ppi. Качество изображение высокое благодаря прекрасному цветовому охвату в 99% пространства sRGB и высоким углам обзора, составляющим 178° по обоим осям.

Для подключения к источникам сигнала новинка получила три разъема: два HDMI 2.0 и один DisplayPort 1.4. При подключении через DisplayPort частота обновления может достигать 120 Гц, через HDMI – 100 Гц. Монитор способен оптимизировать частоту обновления в зависимости от параметров внешнего сигнала – есть поддержка AMD FreeSync – что позволяет добиться стабильного изображения.

Технологии защиты зрения

Nitro XZ340CUJ0 получил полный набор технологий Acer для минимизации нагрузки на зрение пользователя. Напомним, что четыре технологии, объединенные в комплекс Acer VisionCare, органично дополняют друг друга, создавая синергетический эффект.

Прочие особенности

Nitro XZ340CUJ0 в тонком корпусе в дизайне ZeroFrame получил два встроенных динамика мощностью по 2 Вт каждый. Также предусмотрен аналоговый аудиовыход для проводного подключения внешних колонок, наушников или гарнитур. Штатная стойка монитора позволяет наклонять дисплей на углы от -5° до +20° и увеличивать высоту размещения в пределах до 100 мм. Наличие у новинки разъема VESA 100х100 позволяет размещать монитор на альтернативных стойках и креплениях.

Монитор Nitro XZ340CUJ0 уже доступен в магазинах российских ритейлеров. Ориентировочная розничная цена – 30,04 тыс. руб.