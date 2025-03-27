Х5 стала принимать сотрудников в магазины быстрее в шесть раз

Х5 Group получила разрешение от Минцифры на интеграцию с ЕСИА (Единая система идентификации и аутентификации). При заполнении анкеты для трудоустройства кандидат может подгружать свои данные напрямую с «Госуслуг», что ускорит прием сотрудников на работу в магазины «Пятерочка» и «Перекресток». В перспективе решение позволит нанимать сотрудников за один день. Об этом CNews сообщили представители Х5 Group.

Раньше директор магазина на собеседовании вносил информацию о соискателе в системы компании вручную и дальше отправлял их на верификацию. Сейчас кандидат получает ссылку на анкету. В личном кабинете, разработанном Х5, он может заполнить ее самостоятельно или автоматически подгрузить актуальные данные с «Госуслуг» (ФИО, паспортные данные, СНИЛС и т.д.). Приносить бумажные документы или их копии на собеседование не нужно.

Передача персональных данных идет по защищенному каналу связи и при обязательном согласии кандидата. ИТ-решение упрощает и ускоряет прием на работу как для соискателя, так и для руководителя магазина. Уменьшается и количество ошибок, которые возникали при ручной обработке данных. Новый подход позволит X5 сократить сроки оформления сотрудников примерно в шесть раз и улучшить цифровой путь кандидата.

До этого доступ к интеграции с ЕСИА был только у государственных и некоторых коммерческих организаций, например, у страховых компаний, банков, операторов связи и др. Х5 первой из ритейлеров запустила пилотный проект в своих торговых сетях. Всего за два месяца была создана система «ЕСИА Коннект», интегрированы собственная система аутентификации сотрудников «Х5 Ключ» и HR-система подбора и оформления кандидатов. Первое тестовое подключение к ЕСИА компания провела в конце декабря 2024 г. Завершение пилота и масштабирование проекта запланировано на II квартал 2025 г. Также Х5 Group планирует подать заявку на участие в эксперименте по другим бизнес-единицам.

«Это шаг вперед не только для Х5, но и для всего ритейла. Мы подтверждаем статус инновационного лидера, показывая, насколько современные технологии могут изменять привычные, рутинные процессы. Автоматизация особенно актуальна там, где надо нанимать много и быстро, поэтому мы в первую очередь запустили интеграцию с Госуслугами в «Пятерочке» и «Перекрестке». Теперь найм необходимых для нас специалистов – продавцов, пекарей, администраторов магазинов – станет намного оперативнее. В будущем мы хотим полностью перейти на электронное трудоустройство. Все это еще больше повысит эффективность работы компании и упростит взаимодействие с сотрудниками», – сказала Лилия Дерябина, директор по трансформации и работе с персоналом Х5 Group.