ГК Softline помогла группе компаний ФСК автоматизировать управление ИТ-услугами на базе Naumen Service Desk

ГК Softline (ПАО «Софтлайн»), поставщик решений и сервисов в области цифровой трансформации и информационной безопасности, развивающий комплексный портфель собственных продуктов и услуг, внедрила российскую ITSM-систему Naumen Service Desk в группе компаний ФСК — одном из девелоперов страны. Проект позволил повысить скорость и качество предоставления ИТ-услуг, обеспечив заказчику централизованное управление сервисами. Специалисты ГК Softline запустили систему на три месяца быстрее, чем планировалось изначально. Реализация проекта соответствует стратегии ГК Softline по развитию услуг для цифровой трансформации российского бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Группе компаний ФСК в рамках задач по повышению эффективности бизнес-процессов было необходимо в сжатые сроки выбрать и внедрить решение для автоматизации управления ИТ-услугами. Специалисты ГК Softline на этапе предпроектного обследования провели интервью с представителями заказчика, ознакомились с внутренними процессами и тщательно проанализировали требования к системе. В результате выбор был сделан в пользу российского ITSM-решения Naumen Service Desk, предназначенного для реализации сервисной модели управления в ИТ-подразделениях. Заказчик, ознакомившись с функциональными возможностями системы, принял положительное решение. Предпроектная подготовка заняла один месяц.

Команда Softline ввела систему в эксплуатацию почти в два раза быстрее запланированных в договоре сроков — за четыре месяца вместо семи. Специалисты ГК Softline провели работы по развертыванию системы Naumen Service Desk и выполнили настройку процессов: управление инцидентами и запросами на обслуживание, каталог услуг, SLA, базовые справочники. Была разработана инструкция для пользователей, проведено обучение.

«Залог успешной цифровизации — методологическая зрелость заказчика и четкое понимание образа конечного результата. Мы активно развиваемся в этом направлении. Проект внедрения SD Naumen в нашей компании начался задолго до выбора подрядчика, способного реализовать наши планы. Мы начали с определения структуры и функции подразделений, отвечающих за поддержку пользователей, разработали регламент по поддержке, провели ряд тренингов для консультантов, создали макеты регулярной отчетности. И только после отлаживания процессов началась фаза проекта вместе с Softline», — сказала Эльвира Захарова, руководитель управления поддержки бизнес-приложений ГК ФСК.

«Naumen стремится обеспечивать партнеров и клиентов технологиями, которые позволяют ускорять цифровую трансформацию и выводить сервисное управление на новый уровень. Мы ценим долгосрочное сотрудничество с Softline, ведь именно опытные интеграторы помогают заказчикам максимально быстро и эффективно раскрыть потенциал экосистемы продуктов Naumen, адаптируя решения под потребности бизнеса», — сказал Дмитрий Рубин, директор операционного бизнеса Naumen.

«Группа компаний ФСК обладает высоким уровнем цифровой зрелости и стремится усилить эффективность бизнес-процессов на базе технологической трансформации. Мы начали работу с проведения предпроектного обследования, что важно для обеих сторон. Заказчик получает точное видение того, какая система нужна и сколько это будет стоить. Исполнитель благодаря данному этапу лучше понимает, какие именно потребности клиенту необходимо закрыть и какие риски можно минимизировать», — отметил Алексей Лыков, руководитель направления ITSM ГК Softline.