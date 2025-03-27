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«DатаРу Технологии» добавила в линейку беспроводного оборудования решения с поддержкой технологий ИИ

Компания «DатаРу Технологии» обновила линейку беспроводного оборудования, добавив в нее решения с использованием искусственного интеллекта (ИИ). Новые продукты включают точки доступа стандарта Wi-Fi 6/6E и аппаратные беспроводные контроллеры. Благодаря поддержке технологии интеллектуального перераспределения нагрузки, системы обеспечивают плавный роуминг и высокую надежность связи. Об этом CNews сообщили представители «DатаРу Технологии».

Обновленная линейка оборудования корпоративного класса помогает решать ключевые проблемы бизнеса, связанные с беспроводными сетями — перегруженность из-за большого количества пользователей, помехи и блокировка сигнала в городских зданиях, риски утечки данных в общедоступных сетях Wi-Fi. Оборудование «DатаРу Технологии» использует технологии QoS с возможностью приоритезации обслуживания трафика для разных типов пользователей и радиосвязь на основе искусственного интеллекта. Для защиты информации применяются современные методы аутентификации.

Точки доступа серий AP 200 и AP 100, соответствующие стандарту Wi-Fi 6/6E, поддерживают скорость передачи данных до 8 Гбит/с и одновременную работу в трех диапазонах 2,4/5/6 ГГц. Промышленная конструкция внешних точек доступа обеспечивает пыле- и влагонепроницаемость по стандарту защиты IP68. Кроме того, внешние точки доступа поддерживают широкий диапазон рабочих температур от -40 до +65 градусов, что позволяет использовать их в сложных климатических условиях.

Линейка аппаратных беспроводных контроллеров DR-AC 190 и 290 не требует лицензирования и подписки, что делает их выгодным решением для бизнеса. Новые контроллеры могут собираться в кластер с единым IP управления, позволяют масштабировать размер беспроводной сети, исходя из требуемых нагрузок, а также они интегрируются в уже существующую ИТ-инфраструктуру.

Контроллеры поддерживают интеллектуальную балансировку нагрузки, обеспечивая оптимальное распределение сетевых ресурсов для критически важных приложений. Оборудование может быть развернуто в специализированных или корпоративных сетевых инфраструктурах (I2 / I3), а также использовано для управления сетями большого и среднего размеров.

«Внедрение искусственного интеллекта в беспроводные сети открывает перед бизнесом новые возможности. Наши решения не только повышают производительность и устойчивость инфраструктуры, но и делают сети более безопасными и адаптивными. Мы предлагаем нашим заказчикам максимально эффективные решениями с новейшими технологиями, которые помогут им уверенно реализовывать поставленные задачи и обеспечат развитие в цифровую эпоху», — сказал Алексей Коробов, руководитель направления сетевого оборудования «DатаРу Технологии».

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