Arenadata и DAOGroup начинают сотрудничество в Кыргызстане

Arenadata, российский разработчик систем управления и обработки данных, и DAOGroup, ИТ-интегратор в Кыргызстане, заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества компании будут совместно внедрять решения для работы с данными, помогая государственным структурам, финансовым организациям и телекоммуникационным компаниям ускорить цифровую трансформацию и повысить эффективность бизнеса. Об этом CNews сообщили представители Arenadata.

«В современном мире данные становятся ключевым ресурсом для принятия решений и развития бизнеса. Российские технологии, такие как решения Arenadata, сочетают в себе передовые возможности, доступную стоимость и гибкость, что делает их идеальным выбором для организаций, стремящихся к технологической независимости и повышению конкурентоспособности», — отметил Хабибулла Нурахунов, генеральный директор DAOGroup.

«Партнерство — это не просто объединение усилий, это синергия, которая позволяет достигать большего. Совместная работа с DAOGroup открывает новые возможности для внедрения передовых решений, помогая организациям Кыргызстана стать более технологически независимыми и конкурентоспособными на глобальном рынке. Мы видим огромный потенциал в развитии проектов, связанных с управлением данными, которые становятся основой для цифровой трансформации», — сказал Дмитрий Шеранов, директор по международному развитию бизнеса группы Arenadata.