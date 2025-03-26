«Северсталь» внедрила новые системы инспекции поверхности металла

«Северсталь» продолжает масштабирование комплексов моделей компьютерного зрения, которые позволяют автоматизировать контроль качества металлопроката. Сегодня на площадке Череповецкого металлургического комбината внедрены 12 систем. Решения разработаны командой «Северсталь Диджитал» (кластер «Искусственный интеллект»), совместно с дирекцией по техническому развитию и качеству и дирекцией по ремонтам «Северстали».

На площадке ЧерМК внедрены как нейросетевые системы на базе ранее установленных камер видеонаблюдения, так и новые системы инспекции поверхности (СИП) на основе конструкций собственной разработки компании.

Так, в конце 2024 г. в эксплуатацию передано четыре новых СИП: они работают на агрегатах полимерных покрытий металла №1,2,3 и на агрегате продольной резки №8. Также эти решения успешно работают на агрегатах непрерывного горячего цинкования №1 и №4 и на агрегате продольной резки №4. Они способны распознавать от 40 до 100 классов дефектов на цветных изображениях, что облегчает классификацию отклонений. Системы используют набор моделей компьютерного зрения, каждая из которых обучена обнаруживать дефекты, критичные для конкретного типа металла. При смене типа продукции, например, с холоднокатаной стали на динамную, алгоритм автоматически переключается на нужную модель, а дополнительные правила классификации дефектов гибко адаптируются под тип металлопроката.

Кроме того, разработанное ПО обеспечивает адаптивную настройку освещения в зависимости от времени суток и цветового тона покрытия, которое позволяет получать более качественное изображение для дальнейшего распознавания дефектов нейросетевой моделью. Это особенно важно для систем на агрегатах полимерного покрытия, где производится до нескольких десятков цветовых вариантов полимерного металлопроката.

«Решения на основе компьютерного зрения являются важной частью цифровой системы аттестации продукции. Благодаря их точности и способности работать 24/7, клиенты «Северстали» получают более качественный металлопрокат, а операторы агрегатов могут переключиться с рутинных задач на требующие их большего вовлечения. Комбинация мультимодельных алгоритмов, адаптивных технологий и импортонезависимых решений не только повышает качество продукции, но и формирует новый бенчмарк для металлургической отрасли. За последние два года мы повысили точность решений более чем на 30%. В дальнейшем мы планируем внедрять системы инспекции и на других ключевых агрегатах, переводя под цифровой контроль целые производственные линии», – сказала директор «Северсталь Диджитал» Светлана Потапова.