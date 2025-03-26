CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация
|

Navicon реализовал модуль электронного голосования в личном кабинете инвестора «Инфинитум»

Системный интегратор и разработчик Navicon завершил очередной этап проекта по развитию личного кабинета инвестора (ЛКИ) для АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"». Новый модуль для организации и проведения электронного голосования, реализованный в ЛКИ, позволит подготовить и провести электронные голосования инвестиционного комитета паевого инвестиционного фонда и общих собраний владельцев инвестиционных паев в дистанционном формате из любой точки мира. Об этом CNews сообщили представители Navicon.

АО «Специализированный депозитарий "Инфинитум"» — российский специализированный депозитарий. Клиенты компании — участники рынка коллективных инвестиций: негосударственные пенсионные фонды, управляющие компании паевых инвестиционных фондов, государственные корпорации, страховые компании, банки и другие институциональные инвесторы.

Компания постоянно работает над расширением функциональности ЛКИ, при помощи которого пользователи могут в режиме онлайн получать актуальную информацию об открытии лицевого счета владельца инвестиционных паев, сведения о счетах, остатках и операциях. Реализация модуля электронного голосования стала очередным этапом развития ЛКИ. Его по индивидуальному проекту разработал и развернул системный интегратор и разработчик Navicon.

Модуль электронного голосования — инструмент для организации и проведения электронных голосований. Он позволяет автоматизировать полный цикл бизнес-процесса — от создания собрания с вопросами, материалами и списком участников до подсчета и публикации итогов, формирования типового протокола.

В рамках проекта специалисты Navicon спроектировали функциональность модуля на базе СУБД PostgreSQL, а также обеспечили интеграцию с системой управления доступом RooX UIDM, почтовым сервером для отправки SMS и email (SMSC) и внутрикорпоративными системами заказчика.

Участвовать в голосовании смогут как физические, так и юридические лица. В новом модуле предусмотрена загрузка участников из файлов Excel/xml, а также формирование печатных форм протоколов и бюллетеней в формате Word. Специалисты Navicon также реализовали подтверждение подписания заполненного бюллетеня простой электронной подписью.

«Наша компания уже много лет помогает «Инфинитум» развивать его цифровой ландшафт и дополнять его уникальными инструментами кастомной разработки. Успех текущего проекта во многом зависел от слаженной работы объединенной команды системного интегратора и заказчика, а также от эффективного распределения задач. Так, разработку, аналитику и тестирование back-end части осуществила команда Navicon, в то время как весь front-end и его тестирование были выполнены командой «Инфинитум». Это был новый вектор в нашем взаимодействии. Данное сотрудничество позволило заказчику быстрее реализовать модуль, снизив затраты на разработку, и в короткие сроки предложить своим клиентам востребованный цифровой сервис», — сказал Вячеслав Филиппов, руководитель проектов Navicon.

«Модуль электронного голосования предлагает участникам голосования простой и удобный доступ к голосованиям с гарантией высокого уровня информационной безопасности. Полученное решение облегчает взаимодействие участников процесса и создает возможность для более активного участия инвесторов в принятии решений и повышения прозрачности процесса совместного управления активами, — отметил Виктор Ковернинский, руководитель направления внешних систем «Инфинитум».

Проведение собраний в модуле электронного голосования полностью соответствует Положению Центробанка России «О дополнительных требованиях к общему собранию владельцев инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России создается передовая технология производства чипов. Такую пытается освоить Европа

ЕС откажется от Windows ради независимости от США. Ее заменят на американский Linux, похожий на Windows

В России создали электродвигатель для БПЛА на замену китайским

Siemens поймали за руку на использовании пиратского ПО

Выручка российского производителя средств связи для Байконура и АЭС достигла 6 миллиардов

Rubytech отчиталась о рекордной выручке

Конференции

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Predator Triton Neo 16: строгий «универсал» для игр и работы

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153