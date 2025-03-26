МТС запустила в эфир первую отечественную базовую станцию «Иртея» в Тюменской области

ПАО «МТС» сообщает о запуске в эфир первой отечественной базовой станции «Иртея» в Тюменской области. Новое телеком-оборудование установлено в селе Колесниково Заводоуковского района, в результате чего высокоскоростной мобильный интернет МТС стал доступен 1000 жителям. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Базовая станция российского производства в селе Колесниково обеспечивает высокоскоростным мобильным интернетом МТС все ключевые инфраструктурные объекты – школу, детский сад, почтовое отделение и другие организации. Также сеть 4G от МТС покрывает все улицы и местные дороги в центре и на окраинах поселка.

«Иртея» представляет собой телекоммуникационное решение, которое поддерживает стандарт LTE на частотных диапазонах 1800 и 800 МГц. Оборудование может работать как в густонаселенных районах, так и в сельской местности с низкой плотностью населения, «пробивая» сигнал даже в труднодоступные локации.

«Мы выбрали Колесниково для запуска в эфир отечественной базовой станции, чтобы обеспечить поселок покрытием LTE и протестировать новое решение в реальных условиях. За неделю работы оборудования мы увидели, как жители начали активно пользоваться цифровыми сервисами, государственными услугами, открывая для себя новые возможности. Нам важно, чтобы люди, несмотря на удаленность от городов, чувствовали себя комфортно», — сказала директор МТС в Тюменской области Анастасия Михайлова.

Оборудование разработано и произведено ООО «Иртея», российским телеком-вендором, 50% акций этой компании принадлежит ПАО «МТС». Архитектура базовых станций основана на концепции открытых стандартов Open RAN, при этом часть обработки данных переносится в облачные дата-центры, а не выполняется непосредственно на самой станции.