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Дорожная инфраструктура квартала в центре Петербурга разрабатывается с применением динамического моделирования

Российские специалисты по транспортному планированию из консалтинговой компании OTS Lab проработают дорожную инфраструктуру для квартала в районе Евгеньевской улицы. Анализ и генерация оптимизационных решений на основе ИТ-технологий позволят предотвратить ДТП и скопление пробок.

В последние годы в девелопменте наблюдается тренд на повышение качества и безопасности внутренней и внешней транспортной среды. Так, для проработки дорожной инфраструктуры в рамках нового жилого квартала с коллекционными резиденциями «Евгеньевский» в Санкт-Петербурге будут привлечены специалисты консалтинговой компании OTS Lab, которые используют для анализа инновационные методы микромоделирования транспортных потоков.

OTS Lab специализируется на исследованиях в области планирования и оптимизации систем транспорта и концептов городской мобильности в крупнейших российских городах. Компания стала применять динамическое мультиагентное моделирование для оптимизации транспортных систем, позволяющее описывать перемещения каждого жителя города в течение дня.

«В проекте ЖК «Евгеньевский» мы уделяем особое внимание детальной проработке транспортной инфраструктуры. Ошибки при планировании в этой сфере могут привести к серьезным последствиям: жители каждый день будут сталкиваться с потерями времени и сил при перемещениях, что непосредственно влияет на качество жизни. Это недопустимо для сегмента de luxe, где существуют исключительные требования к комфорту. Мы обратились к OTS Lab как к ведущей компании в сфере транспортного планирования на российском рынке с задачей оценки удобства пользования транспортной инфраструктурой будущего квартала. Для нас также важно проработать решения, которые, в частности, позволят избежать возможных очередей на въезде в подземный паркинг, оптимизируют движение внутри него и повысят удобство использования инфраструктуры», – сказал директор по стратегическому маркетингу Formula City Денис Лола.

Улицы, окружающие квартал, станут безопасными и комфортными для всех участников движения. Условия на прилегающих дорогах будут соответствовать концепции нулевой терпимости к смертям и тяжелым травмам при ДТПVision Zero. Они будут «прощать» ошибки участников движения и тем самым позволят либо избежать ДТП, либо снизить его последствия.

«Мы используем программу с открытым исходным кодом SUMO для микромоделирования транспортных потоков. Микромодель дает возможность увидеть вживую, какая будет нагрузка на улично-дорожную сеть вокруг квартала, на выезд из паркинга. Увидеть места, где могут образовываться очереди и транспортные заторы. Если результаты микромоделирования покажут, что есть риск образования очередей, мы предложим мероприятия, которые позволят избежать очередей в реальности», – сказал руководитель проектов OTS Lab Иван Печкуров.

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