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В рамках масштабного инвестиционного проекта на востоке столицы построят промышленный технопарк

Это первый промышленный объект, который появится в городе в результате торгов на право заключения соглашения о реализации МаИП. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«Столица развивает промышленную инфраструктуру опережающими темпами. В рамках поручений мэра Москвы Сергея Собянина город поддерживает создание новых высокотехнологичных производств. В 2024 г. мы впервые провели торги на право реализации масштабных инвестиционных проектов и заключили с победителем аукциона соответствующее соглашение. В результате, благодаря новому механизму, в районе Новокосино появится современный промтехнопарк площадью 14 тыс. кв. метров», – сказал Максим Ликсутов.

Соглашение предусматривает последующее заключение договора о реализации МаИП сроком на пять лет. За это время инвестор обязан разместить производство.

«Город заключил по итогам конкурентных процедур соглашение о реализации масштабного инвестиционного проекта в районе Новокосино. Оно предусматривает последующую аренду на пять лет 0,86 гектара земли по льготной ставке один рубль в год, которая, по условиям договора, будет действовать в течение всего этого срока. Назначение производства он сможет выбрать сам, исходя и утвержденного перечня видов разрешенного использования», – сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Максим Гаман.

Благодаря тому, что в рамках реализации механизма торгов город уже проработал проект использования земли, сроки начала реализации проекта значительно сокращаются.

«Москва эффективно размещает производственные предприятия. Например, при проведении торгов на право заключения соглашения о реализации МаИП на Салтыковской улице город предложил участникам аукциона уже проработанный проект использования земли. Это позволило значительно сократить срок административных процедур при оформлении документов и предоставить инвестору земельный участок в рекордно короткие сроки», – сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Реализовывать масштабный инвестиционный проект на востоке столицы будет девелоперская компания Hutton.

«Для Hutton это уже второй проект в формате light industrial, который реализуется совместно с городом и особенно актуален в условиях интенсивного развития отечественных производителей. Продуманное внутреннее проектирование комплекса вместе с удобным расположением и транспортной доступностью позволит разместить на его территории производства электронной, автомобильной, нефтехимической, строительной или целлюлозно-бумажной промышленности разного масштаба», – отметил партнер и генеральный директор компании Hutton Илья Давыдик.

Сегодня в столице реализуется свыше 90 МаИП, по которым в разных районах города появятся промышленные предприятия и будет создано около 60 тыс. новых рабочих мест.

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