CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Инфраструктура
|

В Астрахани установят дополнительные детекторы транспорта и светофорные контроллеры

В Астрахани стартовал новый этап развития интеллектуальных транспортных систем. До конца 2025 г. в городе установят дополнительные единицы интеллектуального оборудования для контроля и управления транспортными потоками – 31 видеодетектор транспорта и 9 светофорных контроллеров. Работы выполнит компания «НПО «ИТС» по заказу Управления дорожного хозяйства и транспорта Астрахани в рамках нового национального проекта «Инфраструктура для жизни».

Видеодетектор транспорта «ПАУК Трафик» российской компании «НПО «ИТС» определяет параметры автомобильных потоков: интенсивность и плотность движения, скорость в потоке и индивидуальную скорость автомобиля, количество и типы транспортных средств, прошедших по конкретной полосе в заданный период времени (распознает до 13 типов транспортных средств, в том числе спецтехнику) и т.д. Оборудование работает на основе нейросетевых технологий с использованием технологий машинного зрения. Это обеспечивает высокую точность и качество получаемой информации (погрешность детектирования даже на многополосной дороге не превышает 5%).

Вся получаемая информация с видеодетекторов будет передаваться в Центр управления дорожным движением Астрахани для оперативного наблюдения за обстановкой на дорогах города и оперативного реагирования на нештатные ситуации.

«Использование оборудования поможет нам разгрузить дороги, уменьшить количество заторов и сделать движение в городе более комфортным», – отметил начальник управления Антон Кознов.

В 2023 г. в Астрахани завершился первый этап внедрения интеллектуальной транспортной системы. В целях ее дальнейшего развития в 2024 г. установлено 9 светофорных контроллеров для переключения сигналов светофоров, 30 видеодетекторов транспорта и 1 метеостанция для сбора, обработки и хранения метеоданных. В 2025 г. помимо расширения парка «умного» оборудования и модернизации светофоров за счет контроллеров город планирует обновить часть светофорных объектов – опоры и кабельные сети для них.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России запущено мощное производство, выпускающее ноутбук каждые 2,5 минуты

Армия США закрывает грандиозный провальный ИТ-проект. За восемь лет он подорожал в девять раз, но так и не был завершен

Конференция CNews «Заказная разработка ПО», состоится 15 апреля

Разработчик систем распознавания лиц NtechLab меняет владельцев и переезжает в Россию

В России тестируют систему для автономного движения троллейбусов на отечественном ПО

«Ростелеком» перевел 15 тысяч виртуальных серверов с VMware на российскую суверенную платформу

Конференции

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025

Цифровая трансформация 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Лучшие умные весы 2025 года: хиты продаж

Обзор Predator X27U: игровой OLED-монитор с «безрамочным» дизайном

Круглосуточный стресс: как уведомления от гаджетов влияют на психику

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще