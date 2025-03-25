Ученые из Саудовской Аравии и Филиппин заинтересовались новой разработкой специалистов столичного Центра диагностики и телемедицины

В Москве создали метод оценки отношения рентгенологов к применению искусственного интеллекта в медицинской визуализации. Это опросник, который позволяет собирать и анализировать данные по четырем категориям: персональный опыт, степень доверия, ожидания от взаимодействия в будущем, оценка перспектив внедрения. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Учет мнения врачей помогает оптимизировать процесс внедрения ИИ-сервисов в здравоохранение, сделать его более динамичным и комфортным. Желание использовать опросник, разработанный московскими учеными, уже выразили исследователи из Саудовской Аравии и Филиппин. Об этом сообщил главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике Москвы, директор Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Юрий Васильев.

«Сегодня искусственный интеллект ежедневно помогает в работе московским врачам. Мы уделяем много внимания тому, чтобы применение искусственного интеллекта было максимально комфортным для врача и полезным для пациента. Ученые московского Центра диагностики и телемедицины разработали метод, благодаря которому мы можем учесть мнение каждого рентгенолога. К этой разработке уже проявили интерес коллеги из Саудовской Аравии и Филиппин. Мы открыты для научного обмена с другими странами», – отметил Юрий Васильев.

Метод, который предложили московские ученые для оценки отношения рентгенологов к ИИ, включает в себя проведение опроса врачей с последующим анализом данных и отображением результатов по четырем категориям.

Создание опросника является сложной научной задачей, которая включает в себя не только подбор вопросов, их структуризацию, но и большое количество проверок, математического анализа. Вопросы должны быть понятны, однозначны в трактовке и, действительно, отражать то, что хотят узнать исследователи. Только тогда опрос будет отвечать такому значимому критерию качества методики как валидность. Сформулировать вопросы важно так, чтобы получать от респондента достоверные и однозначные ответы вне зависимости от его состояния, настроения и времени проведения исследования.

«Опросник проверили и валидировали на более чем 430 респондентах-рентгенологах. Отдельные фокус-группы участвовали в тестировании дважды. Так мы подтверждали ретестовую надежность опросника. При использовании, опираясь на оцифрованные данные, организатор опроса может делать выводы о том, какое отношение к ИИ в медицинской визуализации преобладает у респондентов и подбирать оптимальные методы влияния на него. Например, для врачей-рентгенологов могут быть выстроены индивидуальные образовательные треки, приняты меры по снижению тревожности, связанной с применением ИИ-сервисов. Эффективность мероприятий оценивается с помощью повторного исследования. Опросник, созданный в центре, может использоваться как на уровне отдельно взятой больницы, так и на уровне региона или страны», – отметил доктор медицинских наук, заместитель директора по научной работе Центра диагностики и телемедицины ДЗМ Антон Владзимирский.

Научная статья о новом методе опубликована в международном научном журнале Healthcare.

Москва занимается внедрением искусственного интеллекта в медицину уже пять лет. За это время в рамках эксперимента по использованию инновационных технологий в области компьютерного зрения для анализа медицинских изображений нейросети проанализировали 14 млн лучевых исследований, научились выявлять признаки патологий на медицинских изображениях по 39 направлениям. Проект реализуется Правительством Москвы и Департаментом здравоохранения Москвы на базе Центра диагностики и телемедицины.

На основе научных результатов эксперимента разработаны, утверждены и вступили в силу 22 национальных стандарта в сфере применения искусственного интеллекта в здравоохранении.