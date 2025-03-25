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Теперь россияне могут заказать пиццу в «Додо Пицца» голосом

Сеть пиццерий «Додо» объявляет о запуске новой и первой в России функции – заказ пиццы голосом через Telegram-бота. Теперь пользователи могут оформить заказ, просто отправив голосовое сообщение. Об этом CNews сообщили представители компании «Додо Пицца».

Новая функция доступна в тестовом формате в Telegram-боте и обеспечивает оформление заказа без необходимости загрузки приложения. Бот работает на доставку, а в меню пока только хиты.

Благодаря внедрению функции команда сумела сократить время, необходимое для создания заказа на 77%. Теперь даже новый пользователь сможет сделать заказ всего за 30-40 секунд, в сравнении с тремя минутами, требующимися для аналогичной операции без использования голоса.

«Авторизация происходит мгновенно с помощью шаринга контактом, исключая необходимость ввода номера телефона и ожидания SMS-кода. Адрес доставки автоматически определяется по геолокации. Система оплаты, основанная на системе быстрых платежах (СБП), позволяет совершать транзакции в несколько кликов. Пользователи могут озвучивать свои пожелания в голосовом сообщении, например, «острое блюдо на двоих» или «накормить десять детей на день рождения», а система автоматически подберет подходящие позиции. Голосовое управление также позволяет легко изменять параметры заказа: менять размер пиццы, тип теста, добавлять напитки и многое другое», — сказал Алексей Канаев, Chief Digital Growth Officer «Додо».

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