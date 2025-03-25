«Ростелеком» перевел инфраструктуру на российскую платформу Basis Dynamix

«Ростелеком» провайдер цифровых услуг и решений, перевел виртуальную серверную инфраструктуру на платформу Basis Dynamix — флагманский продукт ИТ-разработчика «Базис». Отказ от зарубежного программного решения реализован в рамках выполнения требований по импортозамещению и достижению технологического суверенитета. С точки зрения качества предоставляемых решений экосистема «Базиса» соответствует мировым аналогам в области инфраструктурных сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Процесс миграции с иностранной платформы VMWare начался в 2023 г. с корпоративного центра и семи макрорегиональных филиалов «Ростелекома» по всей стране с более чем 120 тыс. сотрудников. На данный момент завершен перевод свыше 15 тыс. виртуальных серверов целевых информационных систем.

Basis Dynamix включен в реестр отечественного ПО и полностью соответствует требованиям государства в части безопасности. Переход на платформу позволяет «Ростелекому» масштабировать и оптимизировать ИТ-инфраструктуру, снижая операционные затраты на лицензирование и техническую поддержку. В то же время механизмы балансировки нагрузки и автоматического перераспределения ресурсов повышают эффективность использования оборудования и управления вычислительными ресурсами и хранилищем данных.

Платформа обладает встроенными механизмами шифрования, аутентификации и контроля доступа, а также сертифицирована по четвертому уровню доверия на соответствие требованиям ФСТЭК к средствам виртуализации. Basis Dynamix поддерживает API для интеграции с внешними системами и сервисами, что дает «Ростелекому» дополнительные возможности для автоматизации и управления ИТ-ресурсами.

Для успешной миграции на Basis Dynamix «Ростелеком» использует набор программных инструментов от компании MIND Software, одного из технологических партнеров «Базиса». Решение позволяет производить перенос без ошибок и с минимальным простоем. В условиях сложной географически распределенной инфраструктуры за счет автоматизации процедуры удалось достичь высокого темпа миграции — до 300 виртуальных серверов в неделю.

Благодаря использованию инструментов MIND Software «Ростелеком» получил возможность не только разово мигрировать на отечественную платформу, но и на постоянной основе перераспределять виртуальные рабочие нагрузки в рамках одного или нескольких кластеров виртуализации. Такой подход значительно расширяет функциональность используемой платформы виртуализации и позволяет избежать технологических простоев в ходе ее эксплуатации.

Кирилл Песчаный, вице-президент, директор по ИТ-эксплуатации и инфраструктуре «Ростелекома»: «Процесс миграции на платформу Basis Dynamix с минимальными простоями критически важен для большинства информационных систем. Одновременная миграция большого количества виртуальных машин потребовала автоматизированных инструментов, благодаря которым весь проект миграции поддерживает команда всего из десяти инфраструктурных инженеров с нашей стороны и со стороны технологических партнеров. Вручную этот процесс потребовал бы существенно больше времени и сотрудников, и в целом был бы многократно сложнее в планировании и организации. Особенно хочется отметить глубокую вовлеченность и гибкость команды „Базиса“, благодаря которой удавалось решать самые сложные проблемы в процессе миграции и оперативно получать необходимые обновления для адаптации платформы к гетерогенному ландшафту «Ростелекома».

Давид Мартиросов, генеральный директор «Базиса»: «У «Базиса» была возможность рассмотреть импортозамещение как со стороны вендора, так и со стороны заказчика, что позволило нам разработать оптимальную стратегию перехода и полностью исключить проблемы совместимости. Переход огромной инфраструктуры «Ростелекома» с тысячами активных сервисов и миллионами клиентов можно по праву считать масштабным вызовом, который стал успешным кейсом. Знаем, что многие игроки рынка изучают наш опыт и внедряют аналогичную инфраструктуру на своих площадках, что особенно ценно для нас как для лидера рынка».

Антон Груздев, технический директор MIND Software: «Благодаря открытой вовлеченной работе специалистов «Ростелекома» и постоянной обратной связи от них, мы с коллегами из «Базиса» смогли быстро адаптировать наше решение к особенностям инфраструктуры и условиям эксплуатации, добавить необходимые функции. Это позволило своевременно вывести проект на необходимый заказчику темп миграции».