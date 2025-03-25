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Приемные семьи Подмосковья могут получить компенсацию за детский отдых онлайн

Теперь оформить выплату материальной помощи приемной семье на организацию отдыха детей или компенсацию расходов на приобретение путевок для совместного отдыха с детьми можно на портале госуслуг Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Помимо перевода услуги в “цифру”, в онлайн-форму внедрены умные сервисы. Так, при совместной подаче заявления согласие супруга можно получить электронно через его личный кабинет на регпортале. Кроме того, добавлен сервис предварительной проверки назначенной меры социальной поддержки. Если услуга уже была получена в текущем году, система сразу сообщит об этом при повторной подаче заявления», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В Подмосковье семьи, которые приняли на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, могут один раз в течение календарного года получить компенсацию на отдых для детей, включая родных. Также вместо компенсации можно оформить материальную помощь.

Услуга «Назначение денежных средств на организацию отдыха приемной семьи» доступна на региональном портале в разделе «Соцподдержка» – «Усыновление и опека». Чтобы подать электронное заявление, необходимо авторизоваться на портале через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и приложить обязательные документы, в том числе документ об оплате путевок. При этом оплата должна быть произведена со счета приемного родителя.

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