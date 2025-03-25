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ГК «Аквилон» совершила переход с «1С:УПП» на «1С:БП» и «1С:ЗУП» с помощью «1С-ИЖТИСИ»

Теперь кадровый и бухгалтерский учет в ГК «Аквилон» ведется в актуальных учетных системах «1С». Об этом CNews сообщили представители «1С-ИЖТИСИ».

Группа компаний «Аквилон» — поставщик мебели. Для ведения бухгалтерского и налогового учета на предприятии использовалась программа «: Управление производственным предприятием». В 2024 г. из-за планируемого завершения поддержки «1С: УПП» вендором было принято решение перевести процессы управления финансами и персоналом в актуальные программы «1С:БП» и «1С:ЗУП». Проект был делегирован компании «1С-ИЖТИСИ».

Ижевская фирма настроила программы, перенесла данные из старой системы, разработала правила обмена между системами, сделала доработки, улучшающие стандартный функционал программ — например, подбор аналогов материала при выпуске продукции для «1С:БП» и автоматизация оплаты работы с выходной день для «1С:ЗУП».

«В системах работают кадровики и бухгалтерия. Ведется дальнейшее сопровождение пользователей, консультирование по методическим вопросам. Благодарим компанию «1С-ИЖТИСИ» за работу!», — сказал С.В. Чебан, главный бухгалтер ГК «Аквилон».

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