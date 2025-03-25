«Эвотор» стал официальным партнером «1С»

За счет сотрудничества ИТ-компания «Эвотор» расширяет собственную линейку решений по автоматизации бизнеса. На базе «1С» «Эвотор» выпустил коробочные комплекты для быстрого старта торговых точек в разных отраслях. Об этом CNews сообщили представители «Эвотор».

Наборы для старта торговой точки включают в себя оборудование, софт и услуги под базовые потребности предпринимателей. В приоритете ― скорость и простота внедрения: установить и подключить оборудование и софт можно за один день.

Комплекты разбиты по видам бизнеса:

Для розницы. Включает все для запуска торговли в продуктовой и непродуктовой рознице, а также для управления закупками, контроля склада и розничных продаж.

Для сферы услуг. Комплект позволяет удобно организовать прием платежей за услуги и сопутствующие товары, сформировать первичку и рассчитать налоги.

Для оптовых предприятий. Это универсальный пакет для торговли с физическими и юридическими лицами. Подойдет, чтобы организовать полный цикл операций в оптовой и розничной торговле.

«Эвотор» также предложил услуги по созданию и доработке инфраструктуры под индивидуальные задачи на базе «1С». Например, настройка и обмен кассы с кастомизированной или отраслевой конфигурацией «1С», расширение или создание функционала для терминалов сбора данных и др.