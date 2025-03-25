«Автотека»: россияне стали чаще интересоваться электрокарами и гибридами

Эксперты «Автотеки», сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект «Авито»), проанализировали статистику запросов отчетов за январь-февраль 2025 г. в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. и выяснили, автомобилями с какими типами двигателей чаще всего интересуются пользователи. Оказалось, «гибриды» и электромобили стали намного популярнее, чем раньше, однако бензиновые автомобили по-прежнему остаются самыми востребованными. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным сервиса, число запросов проверок гибридных автомобилей и электрокаров за год выросло на 49%. Однако в общем объеме отчетов представители этих сегментов рынка занимают лишь по 0,4% и 0,1% соответственно.

Среди электрокаров лидером стала Tesla Model 3 с 16,2%. Второе место – Zeekr 001, чья доля выросла сильнее чем вдвое, до 12,2%, а также Tesla Model Y (6,9%). В топ-3 моделей гибридов вошли Toyota Prius (11,3% проверок), Lexus RX (8,7%) и Toyota RAV4 (7,64%).

На автомобили с бензиновыми двигателями пришлось 84,9% среди всех запросов отчетов «Автотеки» в начале 2025 г. Здесь лидирует LADA Granta, чья доля выросла до 2,9%. На втором месте – Hyundai Solaris с долей 2,8%. Третье место занимает Kia Rio с 2,6% проверок.

Доля дизельных автомобилей несколько выросла: с 14,1% до 14,6%. Лидерство здесь удерживает Toyota Land Cruiser с 4,4%. На втором месте – BMW X5 (3,6%), на третьем – Volkswagen Touareg (3,5%).

«Мы видим постепенные изменения как потребительского интереса, так и структуры рынка авто с пробегом. Показательна положительная динамика в сегментах электромобилей и гибридов: количество проверок выросло на 71% и 42% соответственно. Отдельного внимания заслуживает растущая популярность китайских гибридных моделей: запросов на проверку истории LiXiang L7 стало больше в 5 раз, а Voyah Free – почти в четыре раза. Это подтверждает как рост доверия покупателей к современным технологиям, так и расширение вторичного рынка за счет новых моделей. Чтобы найти среди них оптимальный вариант, мы рекомендуем обращать внимание на ИИ-рекомендации в отчетах Автотеки: они подскажут, на какое предложение точно стоит обратить внимание», – сказал Андрей Тумкин, управляющий директор «Автотеки».