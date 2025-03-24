В России появился альянс разработчиков в сфере мониторинга

Инициаторами создания профессионального сообщества выступили российские вендоры «Монк Диджитал Лаб», VolgaBlob (разработчик продукта Smart Monitor), GMonit, НТЦ «Веллинк», «Метрологические системы» и «Лаборатория Числитель». Цель объединения — создать открытую площадку для обмена экспертизой, совместного развития решений, а также повышения привлекательности отечественных продуктов для крупных компаний и их экспортного потенциала.

Альянс создан в ответ на растущий спрос со стороны отечественных компаний и государственных корпораций на комплексные решения для мониторинга, анализа и автоматизации процессов. С уходом из страны крупных международных вендоров, таких как IBM, Splunk, Micro Focus, Broadcom, SolarWinds, Honeywell и др., российский бизнес столкнулся с нехваткой экосистемных продуктов, способных решать задачи в области управления ИТ-инфраструктурой, технологическими и бизнес-процессами, сетевой и физической безопасностью.

Благодаря объединению усилий со стороны участников альянса отечественному бизнесу станет доступен стек импортонезависимых продуктов. Они полноценно закрывают задачи, связанные с мониторингом безопасности, ИТ-инфраструктуры, включая анализ приложений и ИТ-сервисов, обработки данных и контроля бизнес-процессов. А их поставщики готовы оказывать услуги консалтинга и сопровождения. На сегодняшний день в альянс входят лидеры российского рынка мониторинга: «Монк Диджитал Лаб» (разработчик системы Monq), VolgaBlob (производитель универсальной платформы мониторинга данных Smart Monitor), GMonit, НТЦ «Веллинк» (разработчик платформы wiSLA), «Метрологические системы» (разработчик aVistar) и «Лаборатория Числитель» («Пульт»).

Профессиональное сообщество задумано как открытая площадка для свободного обмена знаниями, опытом и лучшими практиками анализа и извлечения пользы из данных, мониторинга и автоматизации процессов. Кроме того, участники альянса планируют совместными усилиями повышать репутацию российского программного обеспечения среди крупных заказчиков и их экспортную привлекательность.

Сообщество открыто для других игроков российского ИТ-рынка. Среди его ключевых принципов — добровольность участия, сохранение независимости решений и интеграция только через открытые API, а также отсутствие строгих обязательств между компаниями, особенно в части раскрытия технологических секретов и ноу-хау.

«Сегодня многие рассматривают Open Source решения западных компаний как альтернативу ушедшим вендорам, тратят миллионы рублей на одноразовые разработки. Они бесполезны для рынка, не развивают его и не повышают потенциал нашей отрасли на мировом рынке. Давайте покажем, что российские вендоры могут предоставлять комплексные решения, полностью закрывающие потребности самых требовательных клиентов», — отметил Николай Ганюшкин, один из инициаторов создания сообщества и основатель «Монк Диджитал Лаб».

«Российская инженерная школа в настоящее время напоминает Древнюю Грецию: как единая общность она не существует, а есть совокупность городов-полисов со своей культурой, историей, принципами и методами управления. Долгое время мы существовали в информационных пузырях, варились в своем бульоне. Эта раздробленность не дает возможности развиваться, профессионально расти. Инженерная школа – это диалог, профессиональный дискурс. Сейчас у нас есть возможность посмотреть на себя другими глазами и хотя бы просто поговорить с такими же профессионалами. Мы надеемся, что этот диалог приведет к появлению новой культуры и позволит достичь вершин, соответствующих высокой значимости русской инженерной школы», — сказал Игорь Бакланов, основатель НТЦ «Веллинк» (wiSLA).

«Профессиональные сообщества, объединенные общим вектором развития технологических продуктов — это смелое и своевременное начинание. Организованный диалог и координация усилий по созданию качественных отечественных решений пойдут на пользу не только нам, как производителям, но и нашим клиентам», — отметил Александр Скакунов, один из инициаторов создания сообщества и генеральный директор компании VolgaBlob.

«В настоящее время наблюдаю ситуацию, что большинство наших заказчиков абсолютно не имеют представления о том, что происходит на рынке отечественных решений мониторинга. Отсутствие информированности рынка о наличии вполне рабочих и классных отечественных продуктов приводит часто к пустой трате ресурсов и времени. Надеюсь, наше объединение поможет заказчикам лучше ориентироваться в коммерческих решениях мониторинга, а их обратная связь позволит влиять на тренды развития продуктов, что однозначно повысит их функциональность и полезность», — сказал Алексей Акопян, эксперт по системам мониторинга и один из инициаторов создания сообщества.

«Создание профессионального сообщества — это важный шаг для формирования зрелого и конкурентоспособного рынка мониторинга и автоматизации в России. После ухода крупных международных вендоров, многие компании столкнулись с фрагментацией узконаправленных решений и отсутствием четкого понимания, как выстроить эффективные процессы. Это не только увеличивает издержки, но и снижает операционную эффективность бизнеса. Сообщество позволит объединить экспертизу, стандартизировать лучшие практики и, что не менее важно, повысить уровень осведомленности о возможностях российских разработок в области мониторинга. Это даст заказчикам уверенность в выборе отечественных решений и укрепит доверие к их качеству и надежности», — отметил Игорь Пустоветов, генеральный директор GMonit.