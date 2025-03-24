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«Первый Бит» за три месяца внедрил новую систему расчета зарплаты для нижегородской больницы с 1700 сотрудников

Интегратор ИТ-решений «Первый Бит» за три месяца завершил миграцию кадрового учета и расчета зарплаты более 1700 сотрудников Городской клинической больницы № 13 Нижнего Новгорода в систему «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения». Об этом CNews сообщили представители компании «Первый Бит».

Переход с системы «Парус» на платформу «» позволил снизить трудозатраты сотрудников кадрового контура больницы. Учет в новой системе стал быстрее, а прозрачность процессов повысилась. Сроки получения регламентированной отчетности уменьшилось на 10%, а формирование управленческих отчетов удалось ускорить на 15%.

Выбирая партнера для миграции в новую кадровую информационную систему, руководство больницы остановилось на интеграторе эффективных ИТ-решений «Первый Бит».

«Проект удалось реализовать в рекордные сроки благодаря слаженной работе проектных команд Первого Бита и ГКБ №13. За три месяца мы перенесли все необходимые данные и справочники, провели обучение для 35 ключевых сотрудников и запустили начисление заработной платы с первого месяца нового года без дублирования в прежней системе», – сказала ведущий специалист отдела внедрения «Первый Бит» в Нижнем Новгороде на пл. Революции Дарья Баландина.

Все работы по переносу данных и кастомизации программного продукта были выполнены с помощью средств удаленного подключения и коммуникаций, а обучение и консультации выполнялись очно на территории ГКБ №13. Раз в неделю проектные команды заказчика и интегратора проводили совещания.

Систему «1С:Зарплата и кадры государственного учреждения» разместили на собственных мощностях ГКБ № 13. Для заказчика была важна потенциальная возможность в будущем перейти на работу с облачной «1С», поэтому кастомизация программного продукта была проведена без изменения типовой конфигурации.

Глубокое погружение сотрудников в среду «1С» на первых этапах проекта позволило горбольнице извлечь больше пользы из доступных функций. Также в процессе обучения ключевых пользователей были выявлены дополнительные потребности, которые повлияли на корректировку плана доработок. В результате это позволило уменьшить общую стоимость проекта.

После ввода системы в эксплуатацию и своевременно выплаченной зарплаты сотрудникам за первый месяц специалисты «Первого Бита» продолжили работу с ГКБ № 13 в рамках постпроектного сопровождения.

Переход на платформу «1С» Городской клинической больнице № 13 открыл новые горизонты для автоматизации процессов в государственном учреждении. Новый продукт позволил снизить трудозатраты на кадровый учет и расчет заработной платы для 1700 сотрудников, а также открыл возможность для потенциального переноса системы в «облако», которое позволит снизить стоимость владения.

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