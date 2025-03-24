«Лаборатория Касперского» подтвердила совместимость Kaspersky Thin Client 2.0 и Space Client от «Даком М»

«Лаборатория Касперского» и «Даком М» подтвердили совместимость и корректность работы операционной системы для тонких клиентов Kaspersky Thin Client 2.0 на базе микроядерной KasperskyOS и клиентского программного обеспечения подключения к инфраструктуре VDI Space Client. Благодаря этому станет возможным совместное использование платформы виртуализации рабочих столов Space VDI и Kaspersky Thin Client 2.0, что расширит возможности продукта «Лаборатории Касперского». У пользователей будет возможность протестировать решение в закрытом демо-режиме.

При выборе партнёра «Лаборатория Касперского» учитывала экспертизу «Даком М» в области разработки надёжных VDI-решений и сильные позиции компании на рынке. В 2024 году Экосистема Space от компании «Даком М» была признана решением года для корпоративной виртуализации и VDI на CNews AWARDS 2024. Кроме того, «Даком М» стал лидером рейтинга CNews «Виртуализация: Графические ускорители и сети», в числе факторов, способствующих этому успеху, стоит отметить проприетарную технологию вендора – FreeGRID, которая обеспечивает работу с лицензионными продуктами Nvidia в штатном режиме и исключает их возможную блокировку. Технологии «Даком М» хорошо сочетаются с кибериммунными продуктами на базе KasperskyOS, что позволяет создавать интегрированные, безопасные по умолчанию решения для корпоративных клиентов.

Чтобы подтвердить, что продукты «Лаборатории Касперского» и «Даком М» стабильно работают в рамках интеграции, компании провели совместные тестовые испытания. На основании результатов был получен сертификат соответствия — такие документы гарантируют заказчикам и партнёрам надёжность интеграции, а также дают возможность пользователям протестировать решение.

«Подтверждение совместимости со Space Client — важный шаг для развития Kaspersky Thin Client. Это будет способствовать расширению экосистемы совместимых с KasperskyOS продуктов, благодаря чему у клиентов появится больше технических возможностей, и работа станет ещё удобнее и эффективнее. Партнёрство позволит укрепить позиции „Лаборатории Касперского” на рынке, а также усилить доверие к технологиям компании. Мы убеждены, что успешные испытания по совместимости решений вызовут отклик на рынке, и эта интеграция будет востребована среди бизнеса», — сказал Дмитрий Лукиян, руководитель направления по развитию бизнеса решений на базе операционной системы «Лаборатории Касперского».

«Сотрудничество с „Лабораторией Касперского”, одним из технологических лидеров на российском рынке, — важный шаг для развития нашего бизнеса. Результаты совместных исследований показали, что решение Space Client стабильно работает в рамках интеграции с Kaspersky Thin Client, и это подтверждает высокое качество нашего программного обеспечения. Благодаря этому партнёрству мы сможем укрепить позиции „Даком М” на рынке, усилить доверие клиентов и предоставить им больше возможностей для эффективного ведения бизнеса в условиях удалённой работы», — сказал Руслан Белов, директор по продукту Space VDI компании «Даком М».

На данный момент в Kaspersky Thin Client 2.0 доступны следующие варианты подключения к удалённым рабочим столам: Базис.WorkPlace, Citrix и VMware Horizon (по HTML5), Microsoft Remote Desktop Services, подключение по протоколу RDP, терминальное и прямое подключение. Также есть возможность подключаться к отдельным бизнес-приложениям, развёрнутым в инфраструктуре Microsoft Remote Desktop Services (Windows Server 2016/2019/2022), на терминальных серверах Windows Server 2016/2019/2022, работающих под управлением Windows 10/11.