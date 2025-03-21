В Сеченовском университете будет создан пульмонологический кластер

В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета запустили информационно-аналитический портал, который станет системой поддержки административно-организационных решений. Он объединит в себе информацию из всех регионов страны и будет аккумулировать множество показателей, начиная с эпидемиологической ситуации и перечня пульмонологических нозологий и заканчивая профессией пациентов. В дальнейшем портал станет основой для создания пульмонологического кластера федерального уровня. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета.

В НМИЦ по профилю «пульмонология» Первого МГМУ им. И.М. Сеченова ежеквартально поступают отчеты из регионов, которые преимущественно включают в себя цифровые показатели. Чтобы упростить сбор информации, возникла идея его автоматизировать. «Уже работает автоматизированная система сбора данных. Если раньше нам высылали данные по электронной почте, и в них было много неточностей, связанных с человеческим фактором, то с запуском портала точность отчетов возросла, а также увеличился объем собранной информации», – сказал Рифат Айнетдинов, врач-методист НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета. Сейчас для подготовки отчета нужно только зарегистрироваться на портале и заполнить форму. При этом некоторые показатели, которые уже были сданы в предыдущем периоде, заполняются автоматически.

Система собирает множество показателей: количество населения в регионе, перечень пульмонологических нозологий, количество заболевших, кадровый состав врачей в регионе, ряд социально-экономических факторов – все, что может влиять на качество оказания пульмонологической помощи в регионе. «Данная информация сможет помочь в прогнозировании эпидемиологической ситуации и развития заболеваний. Также ресурс может заинтересовать фармацевтические компании, которые в рамках разработки новых препаратов ориентируются на текущую эпидемиологию и потребности медицинского и пациентского сообщества», – отметил Рифат Айнетдинов.

В настоящий момент портал ориентирован на административный ресурс: главных внештатных специалистов Министерства здравоохранения России, отделы специализированной медицинской помощи из Министерства, представителей Министерства социального развития. В дальнейшем планируется открыть доступ врачам, которым также важно понимать ситуацию в своем регионе.

«В планах также дополнение информационной картины региона за счет данных по загрязнению воздуха, внешней среды, промышленной активности, а также климатических характеристик – все это непосредственно связано с пульмонологией. Таким образом, можно будет составить пульмонологическую медицинскую карту региона, которая поможет персонифицировать организацию медицинской помощи в нем», – сказала Лидия Никитина, врач-методист НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета.

На основе уже сформированных дата-сетов будет обучаться искусственный интеллект. Сотрудники НМИЦ по профилю «пульмонология» и кафедры пульмонологи Сеченовского университета подчеркивают то, что «мышление» ИИ должно соответствовать шаблону мышления врача-пульмонолога, чтобы выводы и рекомендации, созданные машиной, не отличались того, как мыслит врач. По мнению пульмонологов, портал должен стать централизованным ресурсом, который будет помогать административным представителям федеральных и региональных властей принимать эффективные решения по организации, доступности и качеству оказания медицинской помощи в каждом конкретном регионе. «Наша задача – своевременно предоставлять пользователям ресурса актуальную информацию, которая позволит своевременно предотвратить ухудшение тех или иных показателей в регионе, и тем самым увеличить продолжительность и качество жизни пациентов», – отметил Рифат Айнетдинов.

В будущем информационно-аналитический портал будет опционально расширен до уровня пульмонологического кластера. Им смогут пользоваться также и пациенты: в личном кабинете будут храниться персонифицированные рекомендации и объективная информация пульмонологического профиля, у больного будет возможность подключиться к дистанционному мониторингу по ряду нозологий, а также принять участие в онлайн-программах реабилитации.

Разработка реализуется в рамках инновационной научной школы «Стратегические направления респираторной медицины».