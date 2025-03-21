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«ОТП Банк» переходит на отечественный карточный процессинг без Oracle

В ночь с 21 на 22 марта 2025 г. «ОТП Банк» мигрирует с иностранного процессинга на российское решение Solar. Об этом CNews сообщили представители «ОТП Банка».

Эта система, построенная без использования СУБД Oracle, устраняет риски, связанные с прекращением поддержки этого ПО в России и потенциальными сбоями в работе ключевых банковских сервисов. «ОТП Банк» станет первым, кто устранит риски в этом классе решений.

Новый процессинг утроит производительность, расширит продуктовую линейку и ускорит проведение операций. Он превосходит предыдущий с точки зрения безопасности.

Переход на него — сложная процедура, требующая временного прерывания работы банка. Поэтому базовый этап миграции запланирован на ночь с пятницы на субботу, когда клиентская активность минимальна. Сервисы будут бесшовно восстановлены уже утром в субботу.

«Переход на современный технологический стек (PostgreSQL, Java и Kafka) обеспечит надежность, отказоустойчивость, масштабируемость и безопасность карточного процессинга. Успешная миграция, которая может пройти как единовременно, так и в несколько этапов, станет возможной благодаря партнерству с Solanteq и тесной кооперации всех служб банка в течение последнего года», — отметил Сергей Симоненко, директор по информационным технологиям «ОТП Банка».

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