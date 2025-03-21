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Интеллектуальная собственность по ростовским лекалам

Российский центр оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) и Правительство Ростовской области заключили соглашение о сотрудничестве. В соответствии с документом стороны вместе займутся цифровизацией рынка интеллектуальных прав на территории региона, корректировкой нормативной базы и административных регламентов в целях более эффективного оборота нематериальных активов, а также разработкой тематических учебных и просветительских программ. Об этом CNews сообщили представители РЦИС.

На территории Ростовской области сосредоточены крупные промышленные компании, агрохолдинги, топливно-энергетические предприятия, использующие в свой деятельности инновационные разработки, отметил первый заместитель губернатора Ростовской области Алексей Господарев: «Современные технические решения внедряются и на уровне производства, и на уровне бизнес-процессов. Сельское хозяйство уже давно немыслимо без передовых ИТ-продуктов, в том числе на основе ИИ, то же относится к нефтехимии, машиностроению и любым другим отраслям. Особенно актуальна задача технологического оснащения промышленного комплекса в ситуации санкционной войны против России и взятого страной курса на технологический суверенитет».

По словам первого замглавы региона, сотрудничество с РЦИС позволит успешно реализовать задачи технологической независимости. «Уверен, что решения на базе инфраструктуры РЦИС.РФ помогут нашему бизнесу успешно оформлять лицензионные и иные сделки, фиксировать права на собственные разработки и становиться конкурентоспособнее», – сказал он.

Председатель РЦИС Андрей Кричевский в свою очередь подчеркнул, что сервисы на базе РЦИС.РФ открывают новые возможности перед творческими отраслями, которые все больше пронизывают и традиционные индустрии, и экономику в целом: «Креативные индустрии уже вносят 2% в ВРП Ростовской области, причем в качестве креативной специализации межведомственная рабочая группа определила ИТ-технологии, гастрономию, искусство и моду. Не будет лишним заметить, что представители предметного дизайна и фэшн-индустрии давно и успешно фиксируют с помощью наших сервисов права на лекала, выкройки, эскизы, защищая и монетизируя свой креативный продукт».

Андрей Кричевский добавил, что важной частью сотрудничества станет совместный с региональным правительством аудит нормативной базы: «Мы готовы к кропотливой работе с нормативно-правовыми актами и административными регламентами, затрудняющими оборот интеллектуальных прав. Выявить и устранить подобные барьеры, обеспечив рост рынка – важная задача, возложенная на РЦИС государством».

Помимо работы с платформенными решениями и совершенствованием регулирования, РЦИС готов оказать региону методическую поддержку в разработке учебных и просветительских программ, посвященных интеллектуальной собственности. Сегодня в подобных, прежде всего, практикоориентированных, курсах остро нуждаются как бизнес, так и представители региональных и муниципальных властей, ответственные за поддержку технологий и творчества.

Ростовская область в числе пилотных субъектов Российской Федерации совместно с Агентством стратегических инициатив приступила к внедрению в регионе стандарта развития креативных индустрий. Приоритетные направления: гастрономия, мода, ИT-технологии и искусство.

Поддержка донского предпринимательства оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

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