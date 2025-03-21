Дмитрий Григоренко: ориентир в цифровизации министерств – конечный результат для потребителя

Одобрены программы цифровой трансформации на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. для 11 федеральных министерств и ведомств. В ходе их рассмотрения заместитель председателя Правительства – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко обратил внимание на результаты, которые от их реализации получат граждане.

В числе одобренных программы цифровизации Минкульта, Минприроды, Минпросвещения, Минспорта, ФМБА, Росморречфлота, Росимущества, Россельхознадзора, Ространснадзора, Ростехнадзора. Ранее были одобрены программы еще 36 ФОИВ. Ведомства проанонсировали план своего цифрового развития, его цели и ожидаемые эффекты.

«В рамках цифровой трансформации органов власти в этом году реализуется 61 ведомственная программа. Каждую из них мы оцениваем на предмет эффектов, которые будут получены в результате их выполнения, “оцифровки” услуг или, например, внедрения технологии искусственного интеллекта. Наша задача – чтобы от реализации программы цифровой трансформации наши граждане получали ощутимый результат», – сказал Дмитрий Григоренко.

Часть представленных программ будет поддержана в рамках нацпроекта «Экономика данных», его курирует Дмитрий Григоренко. Например, развитие ФГИС «Моя школа». В рамках ФГИС «Моя школа» Минпросвещения России продолжит внедрение сервисов для работы детей с педагогами – психологами в части выявления групп риска, а также функционала конструктора цифрового контента для упрощения прохождения процедуры государственной экспертизы электронных образовательных ресурсов. Дмитрий Григоренко обратил внимание, что доступ к цифровому образовательному контенту на ФГИС «Моя школа» должен быть бесплатным, время доступа к нему и количество скачивание – не ограничено. Также ведомство обеспечит методическое сопровождение граждан по переходу и использованию в образовательной деятельности типового облачного решения для субъектов России в сфере образования, обучит педагогов использовать мобильное приложение «Моя школа» на планшетах с операционной системой «Аврора».

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в рамках программы цифровой трансформации расширят возможности регистра доноров костного мозга. Реализуют там функцию электронной заявки в международный регистр, чтобы те компоненты, которых нет в России, можно было получать для россиян за рубежом.

В 2025 г. Минприроды введет в эксплуатацию первую очередь комплексной системы «Экомониторинга». На портале «Госуслуг» населению и организациям в онлайн режиме станет доступна экологическая информация, в том числе о качестве воздуха и водных объектов, о почвах и лесах, популяциях животных и другое. Информация о состоянии загрязнения атмосферного воздуха будет передаваться в заинтересованные органы власти для принятия мер реагирования. Заявлено, что мониторинг качества воздуха в 2025 г. охватит более 250 населенных пунктов. В 2026 г. будет создан цифровой двойник экосистемы «Байкальская природная территория», а обращения будут обрабатываться в автоматизированном режиме. В системе учета твердых коммунальных отходов гражданам станет доступна информация обо всех контейнерных площадках, их сейчас в стране 1,1 млн. А технологии искусственного интеллекта будут фиксировать качество услуги по вывозу мусора с использование фото- и видеоданных. Также будет внедрен функционал определения необходимого количества мусоровозов для каждого региона.

Осталось рассмотреть 14 программ цифровой трансформации федеральных министерств и ведомств.