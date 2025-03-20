Технологии искусственного интеллекта будут внедрять в метрополитене

Новосибирский государственный университет заключил соглашение о сотрудничестве с руководством Новосибирского метрополитена. Цель – внедрение в работу метро технологий искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители НГУ.

«Мы считаем, что метрополитен должен быть в числе лидеров технологического развития в городской инфраструктуре, к сожалению, пока это не так, но мы активно работаем над модернизацией своей инфраструктуры. В частности, готовим переход на пассажирские составы из пяти вагонов и рассматриваем в перспективе внедрение беспилотного управления поездами метрополитена. На этом этапе очень востребованным станет искусственный интеллект», — сказал начальник МУП «Новосибирский метрополитен» Аркадий Чмыхайло.

В числе других задач — повышение безопасности на станциях метро. Известно, что одним из наиболее травмоопасных участков метрополитена являются эскалаторы. Сейчас за ситуацией на них наблюдают дежурные, но иногда человек может отвлечься и не среагировать вовремя на возникшую проблемную ситуацию.

Руководство метрополитена планирует оснастить эскалаторы интеллектуальными системами, которые автоматически останавливали бы движение в случае падения пассажира или иной опасной ситуации, которая может привести к травмам. А также – интегрировать в систему видеонаблюдения программы, которые могли бы оценивать количество пассажиров на разных участках инфраструктуры метро, позволяя оптимизировать работу станций и поездов в «часы пик». Важными являются также вопросы контроля путей, оставленных вещей, неадекватное поведение пассажиров на станциях метрополитена.

Необходимыми компетенциями для решения этих и других задач, связанных с повышением эффективности и удобства общественного транспорта, обладает Центр искусственного интеллекта Новосибирского государственного университета (ЦИИ НГУ).

«Для нас очень важно, чтобы разработки сотрудников центра воплощались не только в научные статьи и выступления на различных конференциях, но и в конкретные технологии и программные продукты, созданные по запросам наших индустриальных партнеров. И мы очень рады, что Новосибирский метрополитен решил войти в их число, надеемся, это сотрудничество будет плодотворным», — сказал ректор НГУ академик РАН Михаил Федорук.

Как отметили представители метрополитена, перспективы внедрения разработок ЦИИ НГУ не ограничиваются Новосибирском — схожие задачи встают и перед их коллегами в других российских городах.

«Мы вполне можем выступать как пилотный объект для внедрения, опыт которого потом будет транслироваться в Москву, Санкт-Петербург и далее», — отметил заместитель начальника МУП «Новосибирский метрополитен» Максим Серебренников.

«Следующим шагом после подписания соглашения станет формирование технического задания для сотрудников ЦИИ НГУ, подготовка которого уже началась», — сказал директор ЦИИ НГУ Александр Люлько.

Кроме того, в руководстве метрополитена рассматривают вопрос отправки в следующем месяце ряда руководителей подразделений на учебу в Центр искусственного интеллекта НГУ, которая поможет им лучше понимать, как использовать возможности искусственного интеллекта в своей работе.