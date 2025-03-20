Серверные платформы «Рикор» подходят для гиперконвергентных инфраструктур на базе vStack HCP

ГК «Рикор» и разработчик программного обеспечения для виртуализации vStack (входит в корпорацию ITG) подтвердили совместимость серверных платформ «Рикор» и ПО vStack HCP. Все соответствующие лабораторные испытания завершились успешно, и продукты корректно работают в едином контуре.

В комплексном тестировании участвовали серверные платформы «Рикор» 7 серии на базе процессоров Intel Xeon 3 поколения, а также гиперконвергентная платформа виртуализации корпоративного уровня vStack HCP версии 2.3. В результате подтверждена эффективность интеграции этих продуктов, что открывает заказчикам доступ к полностью российскому решению для виртуализации, соответствующему всем требованиям безопасности и импортозамещения.

«Технологическое партнерство с «Рикор» — это не только проведение тестирования и подтверждение совместимости наших флагманских продуктов, но и возможность предложить эффективное и проверенное решение для построения виртуальных инфраструктур», — сказал Евгений Карпов, генеральный директор vStack, корпорация ITG.

«Совместимость серверов «Рикор» и платформы vStack HCP дает заказчикам уверенность в надежности и эффективности совместных решений для виртуализации, созданных с учетом современных требований бизнеса и государственных организаций», — сказал Сергей Куприянов, вице-президент «Рикор».

Серверные платформы «Рикор» включены в Единый реестр российской промышленной продукции Минпромторга РФ. Гиперконвергентная платформа vStack HCP включена в реестр российского ПО Минцифры РФ.