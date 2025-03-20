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МТС: горнолыжный комплекс и аквапарк стали самыми популярными локациями зимы на Сахалине

МТС с помощью геоаналитической платформы «Геоэффект» проанализировала популярные места зимнего отдыха в Сахалинской области. Специалисты оценили посещаемость рекреаций в период с 1 декабря 2024 г. по 31 марта 2025 г. и составили портрет среднестатистического туриста. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Самой популярной локацией зимы на Сахалине стал горнолыжный комплекс «Горный воздух» - на него пришлось более 63% от всех посещений. На втором месте - известное у любителей зимней рыбалки село Стародубское - сюда предпочли поехать 21% сахалинцев и гостей региона. Замкнул тройку лидеров аквапарк «Аква-сити» - 13% выбрали именно такой вид отдыха. В пятерку популярных рекреаций также попали река Найба и гора Лягушка. На Найбе в конце февраля 2025 г. проходил знаменитый фестиваль любителей подледного лова «Сахалинский лед», а Лягушка востребована у любителей зимних походов.

Большинство посетителей популярных мест отдыха оказались жителями Сахалинской области - 73% от уникальных посещений. Однако покорять склоны и ловить рыбу на Сахалин приезжают и гости из других регионов. Чаще всего из Приморья - доля туристов из этого региона составила 7%. На втором месте - Хабаровский край (4%), на третьем - Москва и Московская область (3,5%) от общего числа посетителей. Также зимний Сахалин популярен у туристов из других регионов Дальнего Востока, особенно из Камчатского края и Амурской области.

Самую многочисленную группу любителей зимних путешествий составили туристы в возрасте 35-44 лет. Реже всего горнолыжные склоны и зимнюю рыбалку выбирали люди 65+ и молодые люди 18-24 лет. Также аналитики отмечают, что мужчины составляют более 60% от общего числа посетителей популярных локаций. При этом около 50% любителей зимнего отдыха придерживаются здорового образа жизни.

«Цифровые решения МТС на основе обезличенных больших данных помогают составить цифровой портрет туриста, интересующегося активным отдыхом. Это позволяет объективно оценить популярность и сезонность туристических маршрутов, узнать откуда приезжают туристы на Сахалин, какого они возраста и пола. Исходя из полученной информации мы планируем развитие сети высокоскоростного интернета, чтобы у сахалинцев и гостей региона всегда был доступ к цифровым сервисам. Также на основе больших данных можно оценить существующую туристическую инфраструктуру и помочь в ее эффективном развитии», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.

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