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«МегаФон»: онлайн-активность сельчан в Кировской области выросла на четверть

В Кировской области растет использование мобильного интернета среди жителей сельских населенных пунктов. В феврале 2025 г. дата-трафик абонентов «МегаФона» за пределами городов увеличился на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Растет и потребление интернета – в среднем на одного сельского жителя уже приходится 35 ГБ в месяц. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Наиболее онлайн-активными стали жители села Плелое в Сунском районе и Русские Краи в Кикнурском районе. В среднем на абонента в этих населенных пунктах приходится свыше 100 ГБ данных в месяц. Это почти в три раза выше средних показателей поселений области.

Увеличивается и динамика «цифровых расходов» пользователей – все чаще вместо звонков они используют видеосвязь, сериалы уже смотрят не по телевизору, а в онлайн-кинотеатрах, а новости узнают из социальных сетей. При этом потребление мобильного интернета в селах растет быстрее, чем в городах – 17% против 6%.

При этом ежемесячно в сети LTE абоненты региона уже проговаривают свыше 120 млн минут. В феврале 2025 г. на сервис VoLTE, позволяющий звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G, пришлось более 80% от всего голосового трафика. Благодаря этой функции жители региона разговаривают по мобильному телефону и одновременно отправляют файлы по электронной почте, пользуются навигатором или продолжают загрузку видео.

«Жители сельских территорий активно включаются в «цифровую» жизнь региона. При запуске новых базовых станций в небольших поселениях абоненты начинают пользоваться мессенджерами и соцсетями, пробуют онлайн-возможности портала госуслуг, образовательных платформ, сервисов услуг и поиска работы. Пока горожане опережают сельчан на 18% по объему среднего потребления, но этот разрыв ежегодно сокращается. Поэтому развитие сетевой инфраструктуры в малых населенных пунктах становится особенно важным. В прошлом году мы построили и модернизировали более 300 телеком-объектов в различных районах Кировской области. Эту работу продолжим и в текущем году», — сказал директор «МегаФона» в Кировской области Александр Максимов.

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