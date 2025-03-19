В «Сбербанк Онлайн» теперь можно передать показания счетчиков воды по фото

Пользователи «Сбербанк Онлайн» теперь могут быстрее передавать показания счетчиков горячей и холодной воды — достаточно сфотографировать прибор учета. Искусственный интеллект распознает данные счетчиков по фотографии и автоматически вносит их в форму передачи показаний. Пользователю остается только проверить их и передать. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

Сфотографировать можно любой прибор учета воды вне зависимости от модели. При этом умный функционал настроен так, чтобы пользователь мог сделать как фотографию непосредственно в «Сбербанк Онлайн», так и приложить изображение файлом, в том числе которое прислали. Например, это удобно, когда необходимо передать показания за близких или арендаторов.

Это собственная разработка Центра искусственного интеллекта Блока «Сервисы» Сбербанка. ИИ-модель обучили на нескольких тысячах фотографий приборов учета воды разных производителей, что позволило добиться высокой точности распознавания — 97%. Новый функционал доступен в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн» для Android и iOS.

В будущем также планируется внедрить в «Сбербанк Онлайн» ИИ-сервисы для быстрой и бесшовной передачи приборов учета электроэнергии и отопления.

Елена Пиляр, директор дивизиона «Платежи» Сбербанка: «Сбер повысил удобство процесса передачи показаний и оплаты за ЖКУ, сведя практически к минимуму время, которое необходимо для выполнения этой рутинной задачи. Новый сервис упростил и автоматизировал процесс передачи показаний: теперь можно сфотографировать счетчики холодной и горячей воды — и умная система сама считает показания. Их больше не придется вводить вручную. Это хороший пример, как искусственный интеллект становится помощником в повседневных делах для каждого из нас».

Услуга передача показаний счетчиков — это отдельный сервис, доступный в приложении «Сбербанк Онлайн» из карточки конкретного поставщика услуг, которая формируется после совершения платежа; в разделе «Дом», где формируются все счета за ЖКУ по адресу пользователя; через строку поиска приложения, где можно найти конкретного поставщика услуг по названию организации или ИНН, а также на статусном экране, который отображается после завершения платежа. К услуге подключено более 5000 организаций сферы ЖКХ: управляющие компании, ресурсоснабжающие организации, расчетно-кассовые центры и др.