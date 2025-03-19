В России стартовали продажи OLED-телевизора Skyworth SXF9800

Компания Skyworth, один из мировых производителей телевизоров, объявляет о выходе на российский рынок OLED-телевизора SXF9800. Новая модель сочетает в себе передовые технологии, премиальный дизайн и инновационные функции, которые делают его идеальным выбором для любителей кино, спорта и видеоигр. Параллельно с выходом новинки Skyworth объявила о запуске официального интернет-магазина, где клиенты смогут приобрести продукцию бренда напрямую. Об этом CNews сообщили представители Skyworth.

«Открытие собственного интернет-магазина в России — это важный шаг для нас, который позволит быть ближе к клиентам, предлагая удобный способ покупки и доступ к эксклюзивным акциям», – сказал генеральный директор официального представительства компании Skyworth в России Илья Мазуренко.

Запуск собственного интернет-магазина «Shop-Skyworth» подчеркивает стратегическую важность российского рынка для бренда. Покупка техники у производителя – это дополнительная гарантия качества, доступ к эксклюзивным новинкам и ускоренный срок доставки по всей стране. Skyworth инвестирует в цифровую инфраструктуру, чтобы соответствовать современным реалиям онлайн-продаж, укрепляя свои позиции как инновационного и клиентоориентированного игрока.

В России стартовали продажи OLED-телевизора Skyworth SXF9800

На текущий момент в каталоге интернет-магазина доступны модели телевизоров OLED, ТВ с технологиями защиты зрения Eye Care, и ТВ с суперэкраном в 100 дюймов, ассортимент будет пополняться.

Новый OLED-телевизор Skyworth SXF9800 доступен в размерах 55" и 65". Новинка представлена в магазинах Citilink, Positronika, на маркетплейсах Ozon, «Яндекс Маркет», а также в скором времени станет доступна на площадке официального интернет-магазина Skyworth.

Модель SXF9800 отличается стильным ультратонким корпусом толщиной всего 3,9 мм, а динамическая подсветка при запуске подчеркивает премиальный дизайн устройства. Металлические ножки обеспечивают опору в сочетании с элегантной современной эстетикой, а задняя панель с саржевым плетением добавляет эксклюзивности.

«Новый OLED-телевизор сочетает в себе премиальный дизайн и конкурентоспособную цену: например, модель 55" обойдется чуть более ста тысяч рублей, что делает этот телевизор отличным выбором для тех, кто ценит высокое качество изображения и инновации», – сказала Илья Мазуренко.

Телевизор оснащен OLED-панелью V22 с частотой обновления 120 Гц, что обеспечивает мгновенный отклик и плавное изображение. Новая структура панели увеличивает эффективность охлаждения экрана, что повышает срок службы телевизора. По сравнению с поколением V21, новая панель демонстрирует улучшенную яркость и расширенный цветовой диапазон. Технологии Dolby Vision IQ и HDR10+ гарантируют яркое реалистичное изображение с улучшенной цветопередачей. Процессор Chameleon Extreme 3.0 с искусственным интеллектом автоматически улучшает яркость, контрастность, разрешение и четкость картинки.

Пятиканальная акустическая система 2.1.2 включает в себя по два динамика, направленных вверх и вниз, увеличенный сабвуфер Audio Drum мощностью до 25 Вт. Технология Dolby Atmos создает эффект объемного звукового поля, позволяя зрителям погрузиться в атмосферу фильмов, спортивных трансляций и видеоигр.

Skyworth SXF9800 оснащен технологиями защиты зрения Eye Care, которые снижают уровень синего излучения и устраняют мерцание экрана, обеспечивая комфортный просмотр в течение длительного времени. Dolby Vision IQ автоматически регулирует яркость и цветовую температуру в зависимости от уровня внешнего освещения. Технология использует датчики освещенности вместе с динамическими метаданными для интеллектуальной регулировки качества изображения. Датчик движения Motion Sensor в постоянном режиме контролирует расстояние до экрана и информирует, если человек находится слишком близко.

Телевизор поддерживает голосовое управление через Google Assistant, что позволяет легко находить контент, управлять телевизором и настраивать параметры. Встроенная функция Chromecast позволяет транслировать контент с любых мобильных устройств на базе Android или iOS прямо на телевизор.

С поддержкой HDMI 2.1 eARC, технологии FreeSync Premium и реальной частотой обновления 120 Гц, Skyworth SXF9800 обеспечивает плавный игровой процесс и быстрый отклик 1 м/с, что делает его оптимальным выбором для геймеров.

Также на рынке доступны к покупке модели Skyworth SXF9850 в исполнении компании Designworks – официального дизайн-бюро BMW Group. Дизайн телевизора дополнен элементами из натуральной кожи: на боковой панели и подставке добавлены кожаные шильдики с логотипом бренда. Регулируемое металлическое основание, вдохновленное философией дизайна BMW, позволяет зрителям поворачивать устройство влево и вправо, регулируя угол обзора.