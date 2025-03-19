С сервисом «Сфера Госзапросы» от «СберКорус» «Т-Банк» стал обмениваться информацией с правоохранительными органами в разы быстрее для увеличения раскрываемости преступлений

«Т-Банк» перешел на юридически-значимый электронный документооборот (ЭДО) при обмене информацией о пользователях банковских услуг с правоохранительными органами в случае законных запросов от последних. Об этом CNews сообщили представители «СберКорус».

Это стало возможно благодаря сервису «Сфера Госзапросы», который разработал «СберКорус», оператор электронного документооборота. Решение доступно для работы «Т-Банка» с ведомствами всех субъектов России. Сервис сокращает скорость формирования ответа и обработку запроса в среднем до 8 минут вместо 45 дней ранее.

«Сфера Госзапросы» ‒ это система предоставления сведений для информационного взаимодействия через обмен электронными документами кредитных организаций с правоохранительными органами: МВД России, СК России, ФСБ России и другими профильными ведомствами. Сервис подойдет для кредитных организаций, операторов сотовой связи, систем денежных переводов, систем электронных денег, интернет-провайдеров, маркетплейсов и операторов пассажирских перевозок.

При этом «Сфера Госзапросы» полностью соответствует требованиям законодательства и обеспечивает доступность документов в круглосуточном режиме. Решение совместимо с ИТ-архитектурой банков и работает по принципу встраиваемого модуля. Вся информация передается только по защищенным каналам связи в зашифрованном виде (шифрование по ГОСТу) и доступна представителям правоохранительных органов исключительно в рамках законных и обоснованных официальных запросов в рамках делопроизводств.

Запрос от правоохранителей шифруется и отправляется в сервис, затем «Сфера Госзапросы» получает и передает зашифрованный запрос в организацию-адресат. После происходит проверка валидации: система организации расшифровывает запрос и проверяет сертификат электронной подписи. В финале процесса ‒ система или специалист готовит ответ на запрос и отправляет его в МВД, ФСБ или СК.

Чтобы использовать сервис, организация, заинтересованная в предоставлении сведений по запросам госорганов в электронном виде, должна заключить соглашение с госорганом и настроить интеграцию со «СберКорус» как оператором ЭДО. После этого сотрудник госоргана через личный кабинет может работать в системе и направлять соответствующие запросы: понадобятся лишь компьютер и электронная подпись.

«Сервис «Сфера Госзапросы» снижает риски ошибок ручного ввода данных и человеческого фактора при обработке документов запросов от правоохранительных органов в банки. Также он позволяет перевести в электронные каналы взаимодействия по мере запуска новых видов банковских сведений более 99% запросов от правоохранителей. Решение сокращает со стороны кредитных организаций до 70% финансовых издержек на обработку запросов и до 100% экономии на печати и доставке бумажных документов. По данным «СберКорус», количество пользователей сервиса с 2022 г. выросло в три раза, а число обрабатываемых запросов за этот же период ‒ в 2,5 раза, что свидетельствует о востребованности сервиса нашими партнерами и его социальной и коммерческой значимости», ― сказал Николай Богданов, заместитель генерального директора «СберКорус» по взаимодействию с государственными органами.