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«РСТ-Инвент» автоматизировала Владимирскую областную библиотеку для детей и молодежи

Российская ИТ-компания «РСТ-Инвент» завершила проект по автоматизации Владимирской областной библиотеки для детей и молодежи. В учреждении была внедрена система контроля и управления доступом (СКУД), а также установлены станция книговыдачи и вендинговый книжный аппарат. Теперь жители Владимира могут брать и возвращать книги без помощи библиотекаря в любое время суток. На сегодняшний день книжный фонд ВОБДМ насчитывает более 270 тыс. книг. Ежегодно библиотеку посещают более 145 тыс. раз.

Станция книговыдачи и вендинговый книжный аппарат разработаны командой инженеров «РСТ-Инвент». Программно-аппаратные комплексы функционируют на базе RFID-технологии: книги маркируется RFID-метками, а посетитель идентифицируется по читательскому RFID-билету. Для упрощения учета ПАК интегрируется с автоматизированной библиотечной информационной системой (АБИС).

Станция книговыдачи и вендинговый аппарат изготавливаются на производстве в Ленинградской области и комбинируют в себе оборудование и ПО для решения рутинных задач библиотекарей: автоматический прием возвращаемых книг через книгоприемник; временное хранение объектов до их обработки библиотекарем; выдача книг, ранее забронированных на сайте; выдача популярных изданий через вендинговый аппарат без предварительной брони.

Доступ читателей в библиотеку в режиме 24/7 осуществляется с помощью системы контроля и управления доступом (СКУД), подключенной к АБИС ОРАС-Global. При входе система проверяет статус читательского билета, и, если он действителен, открывает дверь. В случае ошибок или неисправностей система блокирует доступ. В экстренных ситуациях двери можно открыть с помощью специального ключа.

Также, учитывая пожелания заказчика, команда «РСТ-Инвент» разработала индивидуальный дизайн шкафов, включающий подсветку, яркие вывески и стеклянную витрину.

Ильдар Юлгушев, руководитель по работе с ключевыми клиентами «РСТ-Инвент», сказал: «Мы гордимся, что смогли поддержать модернизацию ВОБДМ, одной из самых динамично развивающихся библиотек Владимирской области. Аналогичные шкафы самообслуживания уже установлены в крупнейших библиотеках страны: МЦБС им. М. Ю. Лермонтова, ЦБС Бородино, ЦДБ Мурманска, ЦБС Пскова, Донская ГПБ, ЦБС Пермского МО, Невская ЦБС СПб, библиотеки университетов ИТМО, ВШЭ, академии А.Ф. Можайского. Согласно статистике, станция самообслуживания способствует росту интереса к библиотеке: количество взятых книг увеличивается до 50% в год. К тому же, RFID-автоматизация освобождает время библиотекарям для научной и творческой деятельности».

Татьяна Сдобникова, директор Владимирской областной библиотеки для детей и молодёжи, отметил: «Современная библиотека – это удобное и комфортное место для читателей. Гордимся, что наша библиотека стала второй в области, кто внедрил круглосуточную станцию самообслуживания. Теперь у наших читателей доступ к книгам в любое время. Внедрение таких технологий — свидетельство стремления библиотеки не только сохранять традиции, но и развивать современные цифровые сервисы, создавая комфортные условия для своих читателей».

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