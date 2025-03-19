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Природные пожары в Приморье поможет предотвращать система видеомониторинга

МТС сообщает о реализации на территории Приморского края второго этапа проекта умного видеомониторинга лесных массивов для предотвращения и оперативного устранения пожарной опасности. Проект реализован для ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, делам гражданской обороны и защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Более 30 видеокамер со встроенным аппаратно-программным комплексом, нацеленным на распознавание огня и дыма, работают в ряде пожароопасных районов Приморского края - Ханкайском, Пограничном, Хасанском, Надеждинском, Шкотовском и Партизанском. Видеокамеры установлены на антенно-мачтовых сооружениях МТС высотой более 70 метров. Система умного видеомониторинга позволяет фиксировать чрезвычайные происшествия на дальности до 20 километров.

Каждая камера имеет обзор 360° и разрешение 1920x1080. Устройства смонтированы на большой высоте с учетом пожарной безопасности участка и рельефа местности. Искусственный интеллект системы фиксирует изображение дыма, передает время и координаты возгорания диспетчеру. Специалист анализирует полученную информацию, если факт пожара подтверждается, к месту возгорания выезжают огнеборцы.

«В 2023 г. мы запустили в Приморье пилотный этап проекта видеомониторинга природных пожаров с помощью технологий искусственного интеллекта. Система доказала свою эффективность и помогла предотвратить ряд пожаров в Ханкайком районе. По итогам успешного теста было принято решение о масштабировании проекта на другие муниципалитеты Приморского края. Аналогичные системы видеомониторинга от МТС работают и в других регионах страны, не только предотвращая природные пожары, но и обеспечивая безопасность в самых разных областях нашей жизни: от видеонаблюдения на улицах городов до фиксации обстановки на промышленных предприятиях. В целом, проект продолжает череду социально важных инициатив МТС и демонстрирует, что умный видеомониторинг несет важную природоохранную функцию», — отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

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