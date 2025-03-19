Нейросети в RuStore покажут тренды в поиске

В поиске магазина приложений RuStore появился раздел «Часто ищут», где ИИ собирает популярные запросы пользователей. В феврале 2025 г. самым востребованным поисковым запросом стал «игры без интернета». Об этом CNews сообщили представители RuStore.

ML-модель анализирует все входящие пользовательские запросы, группирует похожие, например, «знакомства» и «сайт знакомств», и формирует сводку трендов. Пользователь может перейти по любому запросу и посмотреть подборку приложений по теме.

«Новый раздел поиска покажет пользователям актуальные сейчас тематики и даст возможность быстрее ориентироваться в каталоге из 50 тыс. приложений и игр. В нашем поиске уже задействована ML-модель, которая подбирает конкретное приложение под запрос. Новая функциональность позволит посмотреть подборку приложений, которые набирают популярность», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

ИИ в RuStore также помогают пользователям искать нужные приложения, составляют рекомендации и подборки, а также анализируют отзывы на игры и приложения, выделяя их плюсы и минусы в формате общей сводки.