«МегаФон» разогнал мобильный интернет в окрестностях одного из древнейших городов Подмосковья

Инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в подмосковном городском округе Коломна. Теперь больше 57 тыс. жителей окрестных сел и деревень могут пользоваться стабильной связью и интернетом на скорости до 80 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты оператора постоянно следят за нагрузкой на сеть по всему подмосковному региону. Для увеличения емкости и улучшения покрытия в округе они запустили новые базовые станции в малых населенных пунктах округа: деревнях Негомож, Большое Уварово, Ворыпаевка и Семибратское, селе Сеньково и поселках Радужный и Лесной. Теперь их жители и гости могут наслаждаться просмотром фильмов и сериалов в высоком качестве, играть в онлайн-игры и совершать видеозвонки без задержек сигнала.

Рядом с проселочными дорогами установлены базовые станции с антеннами, обладающими высоким коэффициентом усиления и поддерживающими технологию MIMO 2×2 — передача данных теперь ведется сразу по двум каналам, что увеличивает пропускную способность сети. В результате даже при высокой нагрузке абоненты смогут пользоваться стабильным высокоскоростным интернетом. В пределах самих поселений новое телеком‑оборудование работает сразу в нескольких частотных диапазонах, что позволяет увеличить скорость передачи данных, не перегружая сеть.

«Для жителей небольших населенных пунктов, особенно в отдаленных районах, качественная связь — это не просто удобство, а жизненная необходимость, что подтверждают данные аналитиков. В январе-феврале этого года объем трафика во всем округе вырос на 28% по сравнению с теми же месяцами прошлого года. Мы стремимся ликвидировать цифровое неравенство, обеспечивая сельских жителей мобильным интернетом на уровне крупных городов», — отметил директор «МегаФона» по Москве и Московской области Виктор Югай.

Коломенский городской округ — один из крупнейших в Подмосковье. На его территории находятся более 200 населенных пунктов, включая историческую Коломну, первое упоминание которой датируется 1177 г.