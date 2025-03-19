CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация Техника Импортонезависимость
|

Липецкая область получила первую отечественную базовую станцию от МТС

МТС ввела в эксплуатацию на действующей сети в Липецкой области первую отечественную базовую станцию «Иртея» стандарта LTE. Оборудование установлено в поселке Добринке Добринского района, который прозвали хлебным краем Липецкого региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Добринский район входит в число лидеров области по выращиванию зерновых культур, а также хранит историю хлебопечения в уникальном музее хлеба. Отечественная базовая станция установлена в районе Добринского элеватора и обеспечивает его работников и местных жителей высокоскоростным интернетом, который поможет развитию сельхозпредприятия.

«Добринцы – одни из первых в стране, чьи смартфоны заработали в новой сети, сигнал в которой обеспечивает оборудование российского производства. Обновленная телеком-инфраструктура может стать надежной платформой для дальнейшего развития высокотехнологичных решений — видеоаналитики, интернета вещей, мониторинга транспорта, облачных технологий и искусственного интеллекта. В ближайшее время мы планируем установить отечественное оборудование в Долгоруковском районе», — сказала директор МТС в Липецкой области Евгения Долженко.

«Развитие региона невозможно без современной телекоммуникационной инфраструктуры. С этой точки зрения, проект запуска отечественных базовых станций стандарта LTE решает задачи цифровизации и импортозамещения в регионе. Радует, что наш регион является эффективной площадкой для внедрения инноваций. Запуск отечественных базовых станций станет важным этапом в цифровом развитии страны», — сказал министр цифрового развития и искусственного интеллекта Липецкой области Станислав Корниенко.

Новое российское оборудование вводится в эксплуатацию на сети МТС с конца 2024 г. в разных климатических зонах – от Дальнего Востока, Крайнего Севера и Сибири до юга России. В течение 2025 г. будет запущено еще 1000 базовых станций «Иртея».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИТ-инфраструктура «Почты России» пришла в негодность. Разруха почти полная, на модернизацию нет денег

Nvidia представила новую линейку ПК с искусственным интеллектом для разработчиков и исследователей

Конференция CNews «Унифицированные коммуникации 2025» состоится 1 апреля

Управляющая компания Google хочет купить стартап в сфере кибербезопасности за $32 млрд наличными

В России массовый отказ от китайского телеком-оборудования. Операторы меняют его на китайское, замаскированное под российское

Начались продажи внешних аккумуляторов, в которых совсем нет лития. Они не взрываются и служат в 10 раз дольше

Конференции

Современные контакт-центры 2025

Роботизация бизнес-процессов 2025

Унифицированные коммуникации 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Умная гигиена: обзор зубной щетки Oclean X Ultra S с ИИ и технологией костной проводимости звука

Как узнать, кто звонил с незнакомого номера: лучшие приложения

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые заглянули внутрь протонов — там обнаружилась жуткая квантовая запутанность

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции
Показать еще