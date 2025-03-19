DCLogic расширяет сферу деятельности в рамках АСУ ТП

Российский системный интегратор с опытом разработки собственных продуктовых решений DCLogic расширяет портфель услуг и предоставляет российским заказчикам возможности для реализации проектов автоматизированных систем управления технологическими процессами (АСУ ТП). По оценкам экспертов DCLogic, наибольший эффект от внедрения АСУ ТП могут получить металлургические и горнодобывающие предприятия, нефтегазовые компании, а также компании химической, фармацевтической отраслей и энергетические компании. Об этом CNews сообщили представители DCLogic.

На фоне развития индустриальной революции 4.0 цифровизация производства становится важнейшим инструментом для повышения эффективности и оптимизации качественного управления предприятиями. Даже крупные игроки рынка испытывают сложности в самостоятельном решении этих задач. Это связано с изоляцией российских предприятий от передовых решений в области промышленной автоматизации, а также с нехваткой ресурсов для реализации масштабных проектов без негативного влияния на текущие производственные процессы.

В сложившихся условиях, предприятия все чаще прибегают к помощи системных интеграторов, обладающих опытом реализации крупных проектов в области промышленной автоматизации.

Кроме того, одной из приоритетных задач для заказчиков становится диверсификация бизнеса и расширение перечня предоставляемых услуг.

DCLogic ставит перед собой задачи по разработке новых ИТ-решений на базе технологий как российского, так и импортного оборудования для реализации поддержки отечественных компаний и производственных предприятий. Важным направлением деятельности является внедрение современных российских технологий в рамках импортозамещения.

С марта 2025 г. DCLogic предлагает предприятиям обновленный портфель услуг, ориентированный на реализацию проектов АСУ ТП. Эти системы играют критически важную роль в условиях перехода к цифровой экономике, обеспечивая автоматизацию управления оборудованием и оптимизацию производственных процессов. Внедрение автоматизированных систем управления технологическими процессами АСУ ТП позволяет повысить производительность.

«Мы обладаем широким спектром компетенций, большим опытом и высокой экспертизой для реализации проектов АСУ ТП, охватывающих все этапы — от проектирования до пусконаладочных работ. Наши услуги включают системную интеграцию, проектирование P&ID и технологических схем, программирование, изготовление шкафов управления, монтаж, пусконаладку и обучение персонала. В компании работают квалифицированные специалисты из ведущих иностранных фирм с опытом реализации проектов в России и за рубежом, — отметил Андрей Морозов, директор по развитию бизнеса направления АСУ ТП в компании DCLogic. — Кроме того, мы активно развиваем партнерские отношения как с российскими, так и иностранными поставщиками оборудования, что позволяет нам предлагать заказчикам конкурентоспособные решения в области промышленной автоматизации».

Андрей Морозов также подчеркнул, что расширение услуг в области АСУ ТП углубит взаимодействие с клиентами и партнерами и откроет новые возможности для сотрудничества. Поиск решений задач неизбежно приведет к более тесному партнерству со всеми заинтересованными сторонами и позволит накопить опыт взаимодействия с участниками процесса.

В планах компании DCLogic продолжать поддерживать отечественные предприятия, обеспечивая их необходимым оборудованием и разрабатывать новые ИТ-решения на основе современных технологий, как отечественного, так и зарубежного производства.