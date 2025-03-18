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Университет МИСИС и СПбПУ создают исследовательский центр в сфере искусственного интеллекта

НИТУ МИСИС и Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого объединяют усилия в развитии методов искусственного интеллекта в материаловедении, биоинженерии, квантовых технологиях и промышленности. Соответствующее соглашение подписали ректоры в рамках заседания Совета по поддержке программ развития вузов – участников программы «Приоритет-2030». Об этом CNews сообщили представители МИСИС.

«Университет МИСИС – ведущий вуз России в области создания, внедрения и применения новых технологий и материалов. Опираясь на приоритетные направления – материаловедение, металлургию, горное дело, квантовые, аддитивные и информационные технологии, биоинженерию – мы формируем актуальную научно-образовательную повестку, разрабатываем инновационные продукты и решения для национальной экономики, проводим прикладные исследования по заказам ведущих компаний страны. Меморандум о сотрудничестве, подписанный между НИТУ МИСИС и СПбПУ Петра Великого, позволит объединить усилия двух вузов при реализации НИОКР в области искусственного интеллекта, системного цифрового инжиниринга, материаловедения, биотехнологий, а также ускорить трансфер разработок в реальный сектор», — сказала ректор университета МИСИС Алевтина Черникова.

Стороны намерены разрабатывать технологические и инженерные продукты по заказам предприятий реального сектора экономики; планируют создать совместную интегрированную структуру научных лабораторий; организовывать семинары, конференции и хакатоны.

Среди приоритетных направлений: разработка платформенных решений с использованием ИИ для прогнозирования физико-химических свойств материалов и управления структурно-сложными распределенными системами в условиях неопределенности; апробация экспериментальных версий отечественных квантовых компьютеров и образовательных цифровых сервисов квантового программирования; разработка квантовых алгоритмов для решения задач нефтегазовой и финансовой отраслей экономики.

Ректор СПбПУ, академик РАН Андрей Рудской: «Наша общая задача – содействовать достижению показателей, закрепленных в Национальной стратегии развития искусственного интеллекта, в том числе приросту ВВП к 2030 г. за счет ИИ на 11,2 трлн руб. У Политеха Петра есть значительный задел для дальнейшего движения в этом направлении. Так, наш Центр искусственного интеллекта, открытый в 2023 г., уже работает над созданием цифровой платформы мультимодального анализа данных, которая позволит решать различные фундаментальные и прикладные кросс-отраслевые задачи в области предиктивной и прескриптивной аналитики. Объединив усилия с МИСиС, мы сможем совершить прорыв в этом направлении, опередив зарубежных конкурентов и обеспечив технологическое лидерство России».

Также в рамках сотрудничества вузы будут совместно развивать алгоритмы и цифровые советчики для оптимизации производственных процессов, анализа промышленных спектральных данных и моделирования различных процессов и систем в промышленности.

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