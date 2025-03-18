«Росэлектроника» и «Ростелеком» провели испытания решения для управления мобильными устройствами

Холдинг «Росэлектроника» совместно с «Ростелеком» успешно провели испытания на совместимость отечественного программно-аппаратного комплекса виртуализации ЕСР VeiL и платформы централизованного управления парком мобильных устройств «Аврора Центр». Такое комплексное решение может обеспечить компаниям с разветвленной структурой стабильную и безопасную работу в едином ИТ-контуре и позволит удаленно управлять мобильными устройствами пользователей без риска утечки конфиденциальной информации.

Тестовые испытания показали высокую гибкость масштабирования системы «Аврора Центр» компании «Открытая мобильная платформа» (входит в «Ростелеком») при взаимодействии с корпоративной облачной платформой ЕСР VeiL производства НИИ «Масштаб» (входит в «Росэлектронику»).

Подтверждено, что высокая эффективность управления парком мобильных устройств сохраняется вне зависимости от количества используемых девайсов. Испытания проходили на сервере входящего в «Росэлектронику» НИЦЭВТ.

«Использование отечественных продуктов позволяет сформировать ИТ-ландшафт предприятий разного масштаба. В ходе испытаний наше решение показало высокую производительность и надежность. Его использование позволит не зависеть от иностранных вендоров и максимально качественно закрыть потребность заказчиков», – отметили в «Росэлектронике».

Комплексное решение, состоящее из «Аврора Центра» и ЕСР VeiL может быть использовано в производственном контуре не только малых и средних компаний, но и крупных корпораций. Его функционал позволяет в рамках одного сервиса обеспечить автономное обслуживание пользователей из разных организаций.

«Решение “Аврора Центр” может служить базисом для корпоративной инфраструктуры. Платформа была апробирована в проектах из более 400 тыс. устройств из различных индустрий: ритейл, логистика, производство и автомобильная промышленность. Разработчики “Аврора Центр” предусмотрели кастомизацию решения в рамках различных программно-аппаратных комплексов (ПАК), а также интеграцию продукта в любые ИТ-системы даже с самыми высокими требованиями к информационной безопасности», – сказали в «Ростелекоме».

Система ЕСР VeiL предназначена для создания виртуализированной и отказоустойчивой инфраструктуры на базе универсальных серверных платформ. Программное обеспечение позволяет централизованно управлять всей ИТ-инфраструктурой предприятия, обеспечивает удобную и понятную визуализацию виртуального пространства и мониторинг загрузок всех подсистем (CPU, Mem, Disk, Network).

Сервер общего назначения НИЦЭВТ, система виртуализации ECP VеiL, а также прикладное программное обеспечение «Аврора Центр» включены в реестры Минпромторга и Минцифры России.