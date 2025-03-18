«Норбит» цифровизовал работу «Центра социального обслуживания Московской области»

Компания «Норбит» запустила для АНО «Центр социального обслуживания Московской области» (ЦСО МО) систему управления взаимоотношениями с получателями социальных услуг на базе решения «Битрикс24». Также для удобства специалистов было разработано специализированное мобильное приложение. Комплексный проект позволил структурировать весь объем предоставляемых сервисов, повысил прозрачность и контроль, а также ускорил на 90% подготовку отчетов. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Исторически сотрудники ЦСО МО получали задания и отчитывались по ним вручную (отправляли фотографии и письменное описание), без использования систем цифровизации. Поскольку центр обслуживает более 8000 получателей социальных услуг, объемы работы были колоссальными, возникали ошибки учета и было сложно контролировать деятельность сотрудников. Организация обратилась в «Норбит», где предложили в качестве решения проблем CRM-систему на «Битрикс24», которая автоматизирует и стандартизирует все ручные операции. Команда интегратора собрала аналитику по процессам для описания требований еще до старта внедрения.

На первом этапе была развернута, настроена и выполнена доработка функционала CRM. Теперь руководители участков и секторов ведут все активности в единой системе. Оформляют карточки получателей услуг, устанавливают цели и задачи для соцработников, отслеживают их выполнение. По итогам формируются отчеты в разных форматах: по стандартным шаблонам «Битрикс24» для менеджеров и топ-менеджеров и кастомизированные варианты по государственным нормативам. CRM интегрирована с внешними источниками: «1С:Бухгалтерия Предприятия», «1С: ЗУП» и FCM (Firebase Cloud Messaging). За счет этого налажен прямой обмен данными и автоматизированы расчет зарплат, введение данных о новых подопечных центра и счетов на оказание услуг.

На следующем этапе специалисты «Норбит» создали мобильное приложение под операционные системы iOS и Android, которое интегрировано с CRM. В нем соцработники фиксируют статус выполнения задач, подгружают отчетные документы (фотографии, счета, другие материалы) и коммуницируют с руководителем. Также есть доступ к базе знаний и разделу с новостями.

На финальной стадии команда «Норбит» провела обучение для ключевых пользователей и администратора системы, подготовила соответствующие инструкции и документацию. В планах расширения проекта — разработка сайта и запуск HRM-системы на «Битрикс».

Сергей Москвин, генеральный директор АНО «Центр социального обслуживания Московской области»: «Внедрение системы управления взаимоотношениями с получателями социальных услуг — это важный шаг в развитии нашего центра. Он позволит выстроить взаимодействие с подопечными на качественно новом уровне. Теперь мы можем оперативнее реагировать на запросы, точнее анализировать потребности каждого человека и своевременно корректировать поддержку. CRM не только оптимизирует внутренние процессы, освобождая время сотрудников от рутины, но и помогает нам сохранить самое главное — человеческое участие. Благодаря системе, больше внимания уделяется личному взаимодействию, а не заполнению документов. Хочу поблагодарить команду «Норбит» за слаженность, ответственность и компетенции».

Елизавета Меледина, директор по развитию бизнеса «Норбит»: «Для нас важно было реализовать проект, который напрямую влияет на качество жизни людей, а также вдохновляет на дальнейшее развитие решений для социальной сферы. Это не просто техническая задача. Здесь требовалось глубокое понимание специфики такой работы. Мы адаптировали систему под уникальные потребности. Особое внимание уделили обучению сотрудников. Важно, чтобы технологии стали для них надежным помощником, а не барьером».