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Merlion стала официальным дистрибьютором M3 Mobile

Merlion, российский VAD-дистрибьютор, объявил о заключении соглашения с M3 Mobile – корейским производителем оборудования для автоматизации сбора данных.

M3 Mobile занимается проектированием и производством портативных компьютеров для корпоративных клиентов. Компания специализируется на создании решений, отвечающих современным требованиям бизнеса, включая терминалы сбора данных, ручные сканеры и носимые устройства, способные считывать различные типы штрих-кодов и RFID-меток.

Продукты M3 Mobile используются для инвентаризации, учета товаров, управления складскими запасами, отслеживания логистических операций, сбора информации о продажах и при выполнении других важных задач. Благодаря встроенным сканерам штрих-кодов и QR-кодов терминалы позволяют быстро и точно считывать информацию с товаров и материалов, что значительно сокращает время на выполнение рутинных операций.

Вся продукция M3 Mobile сертифицирована для продажи и эксплуатации на территории России, что гарантирует соответствие высоким стандартам качества и безопасности. Сервисные центры M3 Mobile расположены в 40 крупных городах России, Казахстана и Белоруссии.

«M3 Mobile – бренд с 25-летней историей, заслуживший авторитет как на глобальном, так и на российском рынке. Это партнерство позволит нам значительно расширить предложение в сфере b2b-поставок оборудования для автоматизации сбора данных и удовлетворить растущий спрос на технологичные продукты для различных сегментов рынка: ритейл, курьерская доставка, выездные сервисы, складская логистика, транспорт, производство, почтовая связь, здравоохранение», – отметил Максим Жуков, директор департамента закупок VAD Merlion.

«М3 уделяет российскому рынку особое внимание. У нас очень много кастомных модификаций ПО и оборудования, сделанных специально для российских клиентов. Это залог нашего успеха в России. Мы и далее будем максимально удовлетворять высокие требования заказчиков в этом регионе», – сказал Марк Мён, вице-президент по глобальным продажам и управляющий директор М3 GmbH.

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