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В ЯНАО пройдет ИТ-форум «Цифра.Док», посвященный цифровым решениям для органов власти и бизнеса

27-28 марта в Ноябрьске состоится ИТ-форум «Цифра.Док», который соберет представителей органов власти, топливно-энергетического комплекса и других отраслей, а также ведущих российских производителей ПО и оборудования.

В 2025 году мероприятие пройдет уже в третий раз. Ямало-Ненецкий автономный округ, который принимает «Цифра.Док», неоднократно признавался лидером по цифровизации среди субъектов РФ и в настоящее время входит в тройку лучших наряду с Белгородской областью и Республикой Татарстан. Ноябрьск отмечает в этом году 50-летний юбилей. Соорганизаторами мероприятия также выступают компания Хоулмонт и СЭД ТЕЗИС.

Партнеры форума: РЕД СОФТ, ИнфоТеКС, 1С, Р7, Лаборатория Касперского, Контур Диадок и МТС.

В программе запланированы дискуссии в различных форматах, доклады о возможностях российских ИТ-продуктов и успешном опыте цифровизации и демонстрация решений в выставочной зоне. В центре внимания участников форума окажутся наиболее актуальные вопросы цифровизации:

Электронный документооборот — лучшие практики, использование ИИ, ведение архива документов, ГосЭДО.

Импортозамещение рабочих местОС, офисное ПО, рабочие станции, мобильные рабочие места, отраслевой опыт компаний ТЭК.

•Кадровый учет и КЭДО — нормативное регулирование, реальные практики, централизация кадрового учета, сервисы для сотрудников.

ИТ-инфраструктура — защищенные сети передачи данный, ЦОДы, ITSM, информационная безопасность.

При поддержке АРПП «Отечественный софт» в рамках «Цифра.Док» пройдет сессия «Отечественные цифровые решения», в которой примут участие компании Хоулмонт, РЕД СОФТ, ИнфоТеКС, , Контур Диадок и МТС.

«Цифра.Док» — это площадка для обмена опытом, генерации новых идей и укрепления сотрудничества между регионами. Ямал уже сегодня демонстрирует, как цифровые технологии становятся движущей силой развития всех сфер экономики. Мы готовы делиться своими наработками, учиться у других и вместе создавать решения, направленные на улучшение качества жизни в округе», — Константин Оболтин, заместитель губернатора ЯНАО, директор департамента информационных технологий и связи ЯНАО.

Подробную информацию о мероприятии можно получить на официальном сайте «Цифра.Док»

Рекламаerid:2W5zFG7tAzUРекламодатель: ООО "Система Тезис"ИНН/ОГРН: 6316252380/1196313007880Сайт: https://haulmont.tech/

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