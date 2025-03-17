Системный интегратор ЛИИС стал соавтором карты цифровых решений для коммерческой недвижимости

Системный интегратор и разработчик программного обеспечения ЛИИС стал соавтором карты цифровых решений для коммерческой недвижимости, которую разработала команда портала о цифровых технологиях в недвижимости DigitalDeveloper. Об этом CNews сообщили представители ЛИИС.

Карта объединила более 100 proptech-решений, которые могут быть полезны в секторах офисной, торговой, складской и гостиничной недвижимости. Вошедшие в итоговый список продукты позволяют повысить эффективность управления коммерческими объектами и охватывают все области такой работы: от организации аренды, организации пространства, навигации и бронирования рабочих мест до решений по диспетчеризации, безопасности и видеоаналитики.

Эксперты в области цифровизации офисов ЛИИС оценивали все попавшие на карту продукты по трем критериям: наличие штаб-квартиры в России, ориентация на коммерческую недвижимость и текущая активная деятельность. На карте нет архивных решений и организаций, прекративших работу.

При этом решения, представленные на карте, касаются непосредственно коммерческих площадей и разных аспектов управления ими, не затрагивая специфику бизнес- или производственных процессов на этих площадях.

«Рынок коммерческой недвижимости в России характеризуется оптимизацией площадей и расходов. Дефицит качественных объектов усиливает конкуренцию, а цифровизация офисных сервисов становится отраслевым стандартом. Одним из ключевых барьеров является сложность прогнозирования экономического эффекта от внедрения цифровых решений, которые часто находятся в “серой зоне”. Например, для решений, таких как комнатная автоматизация, экономическая целесообразность не всегда очевидна, хотя и возможна при грамотном подходе. Самое очевидное решение, влияющее как на оптимизацию офисных площадей, так и на комфорт сотрудников - системы бронирования рабочих мест и переговорных. Оно актуально для компаний, которые активно прирастают в штате и не боятся внедрения гибридного графика работы», — сказал Назар Назаров, руководитель направления «Цифровой офис» ЛИИС.

Эксперты ЛИИС также выделили ключевые технологические тренды на рынке коммерческой недвижимости. В будущем наиболее востребованными будут решения для автоматизации и диспетчеризации инженерных систем зданий (BMS),а также для управления ресурсами офиса (бронирование, климат, освещение). При этом сервисы бронирования будут все глубже интегрироваться в корпоративные системы клиентов, создавая технологическую обвязку бизнес-ивентов (митинги, презентации, ВКС). Видеоаналитика будет использоваться не только в целях обеспечения безопасности, но и для оптимизации эксплуатационных процессов. Цифровые двойники станут общепринятым инструментом для эффективной и прозрачной эксплуатации и технического обслуживания.

По словам команды ЛИИС, при выборе решения важно найти баланс между зрелостью продукта и импортозависимостью, так как смена инфраструктурных решений в будущем может быть болезненной. Отдельное внимание стоит уделить безопасности, включая защиту от кибератак, работу с персональными данными и рисками из-за человеческого фактора, интеграцию с устаревшими системами. Здесь на помощь приходят компетентные интеграторы, которые не только предлагают готовые решения, но и разрабатывают собственные продукты. Это позволяет минимизировать риски и обеспечить качественное сопровождение.