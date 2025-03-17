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«Почта России» запустила услугу оцифровки писем для москвичей, петербуржцев и тверитян

«Почта России» запустила новый сервис оцифровки писем для физических лиц. В пилотном режиме услуга заработала для жителей Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. Ранее она была доступна только юридическим лицам. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Благодаря новой услуге клиенты могут быстро ознакомиться с содержимым своего письма в цифровом формате, не дожидаясь, пока корреспонденция поступит в почтовое отделение. Сотрудники «Почты России» в специализированных центрах сканирования оцифровывают входящие отправления и загружают их в личный кабинет клиента в мобильном приложении «Почты России». Стоимость услуги составляет 63 руб. Оригиналы писем бесплатно хранятся в течение месяца, после чего их утилизируют.

«Почта России» начала проект по оцифровке письменной корреспонденции для юридических лиц три года назад. На сегодняшний день компания располагает сетью из 20 специализированных центров по всей стране. «Почта» обеспечивает безопасность процесса оцифровки, соблюдая все требования конфиденциальности.

В 2024 г. «Почта России» обработала уже более миллиона электронных писем и оцифровала свыше трех миллионов страниц документов для корпоративных заказчиков. Согласно внутренним исследованиям «Почты России», оцифрованный документооборот сокращает общее время обработки документации на 25%.

«Отправка электронных заказных писем доступна нашим клиентам давно, цифровая услуга помогает ускорить и упростить традиционный сервис. Оцифровка входящих писем — наш следующий шаг, теперь отправленное вам бумажное письмо можно получить в цифровом виде, не дожидаясь почтальона. В этом году мы будем расширять географию доступности этого сервиса», — сказал директор по развитию продуктов и сервисов «Почты России» Антон Нечаев.

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