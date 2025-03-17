МТС улучшила сеть LTE в поселке Широкий

ПАО «МТС» завершила работы по улучшению качества связи в поселке Широкий, расположенный между городом Райчихинск и поселком Прогресс. Благодаря проведенным работам на 30% возросла скорость мобильного интернета и на 50% емкость сети. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новые характеристики сети стали доступны для почти 1000 жителей Широкого. Теперь смотреть видео в UltraHD качестве и обмениваться в соцсетях «тяжелыми» файлами можно даже в часы пиковой нагрузки на сеть на всей территории поселка, а также в клубе, почтовом отделении, школе, детском саду, на железнодорожных станциях Холодный Ключ, Аллочкин Отрог.

«Благодаря возможностям Big Data МТС постоянно анализирует нагрузку на сеть и фиксирует потребности абонентов, чтобы при необходимости провести технические работы и предоставить наиболее комфортные условия для выхода в сеть и использования привычных сервисов и приложений. Широкий расположен на участке федеральной трассы «Амур». С наступлением лета и началом сезона отпусков жители Амурской области, Забайкалья, Якутии отправятся на приморские пляжи, с транзитной остановкой в поселке. Со скоростным мобильным интернетом МТС они могут обновить карты в навигаторе, оперативно отправить друзьям и знакомым фото или видео красот амурской природы, а также посетить популярные туристические локации Амурской области, например, туристическую базу «Шамбала Пинежье», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Ранее МТС модернизировала телеком-инфраструктуру в 33 крупных населенных пунктах области, среди которых Белогорск, Райчихинск, Свободный, Шимановск, Завитинск, Сковородино, Зея, Архара, Новобурейский, Серышево, Ерофей Павлович, Февральск и др.