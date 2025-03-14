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Жители Климово и Рамушки впервые получили доступ к 4G-интернету

Более 300 жителей деревень Рамушки и Климово Торжокского района обеспечены мобильной связью четвертого поколения от «МегаФона». Теперь сельчане могут пользоваться современными цифровыми сервисами и звонить по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

«МегаФон» первым из операторов разместил телеком‑оборудование в деревне Климово, где снимали современный мистический сериал «Пищеблок». В Климово проживает около 300 человек. Социальная инфраструктура достаточно развитая: есть школа, дом культуры, библиотека, отделение почты. Чтобы каждый житель села пользовался скоростным интернетом, инженеры «МегаФона» задействовали высокочастотный слой LTE. Местные жители смогут подавать заявки на электронные государственные платформы, смотреть видео, общаться в соцсетях и мессенджерах с помощью мобильного интернета на скорости до 50 Мбит/с.

Второй населенный пункт, куда впервые пришла современная связь и мобильный 4G интернет, — деревня Рамушки. Базовая станция работает в нескольких диапазонах частот — это позволяет большему количеству абонентов одновременно выходить в Сеть, при этом сохраняются высокие интернет‑скорости. Теперь жители деревни могут в полном объеме расходовать мегабайты трафика для решения ежедневных, бытовых задач, организации досуга и для безопасного проживания.

«Жители области все активнее проявляют себя в интернете. Только за последний год трафик передачи данных в Тверском регионе увеличился почти на 12%, и этот рост будет продолжаться. Чтобы обеспечить жителей области надежной голосовой связью и достойными скоростями мобильного интернета, мы модернизировали и построили базовые станции в 93 деревнях и поселках», — сказал Станислав Лосев, директор «МегаФона» в Тверской области.

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