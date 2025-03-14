Вышла новая версия продукта «Умный мониторинг»

Компания «ИТ-Экспертиза» выпустила версию 1.1 системы сбора и анализа технологических данных, оперативного реагирования и прогнозирования «Умный мониторинг».

В версии 1.1 решения «Умный мониторинг» (далее УМ) реализован автоматический процессинг заполнения и обновления атрибутов конфигурационных единиц (КЕ) при автодискаверинге. Это позволит специалистам существенно снизить нагрузку ручного ввода даже ни большом объеме новых КЕ, добавляемых в систему УМ.

УМ 1.1 теперь умеет читать и анализировать любые произвольные файлы журналов приложений. Иными словами – сняты ограничения на то, какие логи можно добавлять и обрабатывать в системе.

Появился механизм сбора метрик и сырых данных из популярной системы мониторинга Zabbix. Это позволит проектировать плавный переход на «Умный мониторинг» без необходимости революционных изменений в существующей информационной экосистеме предприятия.

УМ версии 1.1 умеет определять способ проверки доступности для КЕ различных типов и сразу включать постоянный мониторинг доступности выбранным способом с минимальными ручными действиями. Это позволит минимизировать рутинную работу специалистов по сопоставлению КЕ различных типов с правилами их мониторинга. Практически вся работа выполняется системой УМ автоматически.

По линии мониторинга информационных систем «1С» обеспечен отбор событий технологического журнала по созданным ранее КЕ, которые были сгенерированы в результате автодискаверинга. Тем самым, УМ 1.1 понимает, что КЕ относится к системе «1С» и автоматически настраивает корректные отборы.

Существенно расширен список возможностей генерации и настройки «Отчета по сопровождению»: реализована возможность выбора гранулярности и детализации данных; просмотр и мониторинг теперь можно настроить за любой выбранный период добавлен вывод диаграмм календарной загрузки ЦП в виде тепловых карт.

«Под капот» УМ 1.1 добавлены новые агенты сбора данных: HTTP Connection Monitor – агент измеряет время получения ответа, чтобы отследить доступность веб-серверов и внешних веб-ресурсов; DumpMonitor – для диагностики ошибок агент отслеживает и анализирует файлы дампов памяти; SnmpMonitor – агент позволяет мониторить по протоколу SNMP устройства, не поддерживающие установку агентов мониторинга: сетевые устройства, видеокамеры, СКУД и тому подобные.

Проанализировав обратную связь по предыдущей версии «Умного мониторинга», компания обновила интерфейс и оптимизировала пользовательскую навигацию в системе: на домашнюю страницу добавлены ключевые метрики текущего состояния периметра мониторинга; на карте ландшафта теперь отображается, в числе прочего, график распределения количества КЕ по весу влияния.

«Решение «Умный мониторинг» мы официально запустили осенью 2024 г. До этого несколько лет система пилотировалась в закрытом режиме. Всего за полгода после запуска версии 1.0 была собрана объемная обратная связь от заказчиков, которая подтвердила на практике востребованность возможностей, заложенных в продукте. Проанализировав полученную информацию, мы продолжили наращивать функциональность продукта и в версии 1.1 добавили новые полезные возможности и «фишки». Релизная политика предполагает выпуск свежих версий примерно раз в квартал, так что следите за анонсами – дальше будет еще полезнее, интереснее и интеллектуальнее», – сказал генеральный директор компании «ИТ-Экспертиза» Вячеслав Савлюк.